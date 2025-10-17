V nemocnici v košickej Šaci ostávajú po zrážke vlakov tri zranené pacientky
Štyri pacientky zranené pri zrážke rýchlikov pri Turni nad Bodvou už prepustili z fakultnej nemocnice v košickej Šaci do domácej liečby.
Ďalšie tri pacientky zostávajú hospitalizované na chirurgickej klinike tejto nemocnice. „Ich stav je stabilizovaný a sú mimo ohrozenia života,“ informovala v piatok riaditeľka odboru PR a styku s verejnosťou Agel SK Nancy Závodská.
Priamo z miesta pondelkového (13. 10.) nešťastia v okrese Rožňava priviezli do Fakultnej nemocnice Agel Košice-Šaca deväť pacientiek. „Stav siedmich zranených si vyžadoval hospitalizáciu na chirurgickej klinike a klinike muskuloskeletálnej a športovej medicíny. K piatku boli štyri pacientky v dobrom stave prepustené do domácej liečby a tri zostávajú hospitalizované na chirurgickej klinike,“ uviedla Závodská.
V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach bolo k štvrtku (16. 10.) následkom nehody hospitalizovaných spolu 11 zranených pacientov. Z toho desať so stredne ťažkými zraneniami a jeden pacient vo vážnom stave. Dvoch ďalších pacientov už prepustili z nemocnice domov.
V rožňavskej nemocnici hospitalizovali štyroch pacientov v stabilizovanom stave. Prešovská Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana prijala jedného pacienta, ktorý utrpel ťažké zranenie chrbtice.
Nemocnica v Šaci zmenila svoj názov s účinnosťou od 9. októbra, pričom po splnení stanovených podmienok sa stala fakultnou nemocnicou.
Gröhling: Igor Matovič môže byť trójsky kôň, nedá sa s ním spolupracovať
Keď ide o budúcnosť Slovenska, o jeho bezpečnosť, opozícia sa vie spojiť. Tvrdí to predseda SaS Branislav Gröhling.
SAV a SLeK zdôraznili význam očkovania, každoročne podľa nich zachraňuje životy
Očkovanie je jedným z najvýznamnejších vedeckých výsledkov, ktoré ľudstvo počas svojej histórie dosiahlo, pripomínajú odborníci.
Medveď v meste: Pohyboval sa pri čerpacej stanici, mesto varuje obyvateľov
Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti a obmedzeniu pohybu v tejto lokalite.
Robert Kaliňák stojí za šéfom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák stojí za riaditeľom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom.