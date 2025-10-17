  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 17.10.2025Meniny má Hedviga
12°Bratislava

V nemocnici v košickej Šaci ostávajú po zrážke vlakov tri zranené pacientky

  • DNES - 16:28
  • Košice
V nemocnici v košickej Šaci ostávajú po zrážke vlakov tri zranené pacientky

Štyri pacientky zranené pri zrážke rýchlikov pri Turni nad Bodvou už prepustili z fakultnej nemocnice v košickej Šaci do domácej liečby.

Ďalšie tri pacientky zostávajú hospitalizované na chirurgickej klinike tejto nemocnice. „Ich stav je stabilizovaný a sú mimo ohrozenia života,“ informovala v piatok riaditeľka odboru PR a styku s verejnosťou Agel SK Nancy Závodská.

Priamo z miesta pondelkového (13. 10.) nešťastia v okrese Rožňava priviezli do Fakultnej nemocnice Agel Košice-Šaca deväť pacientiek. „Stav siedmich zranených si vyžadoval hospitalizáciu na chirurgickej klinike a klinike muskuloskeletálnej a športovej medicíny. K piatku boli štyri pacientky v dobrom stave prepustené do domácej liečby a tri zostávajú hospitalizované na chirurgickej klinike,“ uviedla Závodská.

V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach bolo k štvrtku (16. 10.) následkom nehody hospitalizovaných spolu 11 zranených pacientov. Z toho desať so stredne ťažkými zraneniami a jeden pacient vo vážnom stave. Dvoch ďalších pacientov už prepustili z nemocnice domov.

V rožňavskej nemocnici hospitalizovali štyroch pacientov v stabilizovanom stave. Prešovská Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana prijala jedného pacienta, ktorý utrpel ťažké zranenie chrbtice.

Nemocnica v Šaci zmenila svoj názov s účinnosťou od 9. októbra, pričom po splnení stanovených podmienok sa stala fakultnou nemocnicou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Gröhling: Igor Matovič môže byť trójsky kôň, nedá sa s ním spolupracovať

Gröhling: Igor Matovič môže byť trójsky kôň, nedá sa s ním spolupracovať

DNES - 13:51Domáce

Keď ide o budúcnosť Slovenska, o jeho bezpečnosť, opozícia sa vie spojiť. Tvrdí to predseda SaS Branislav Gröhling.

SAV a SLeK zdôraznili význam očkovania, každoročne podľa nich zachraňuje životy

SAV a SLeK zdôraznili význam očkovania, každoročne podľa nich zachraňuje životy

DNES - 13:25Domáce

Očkovanie je jedným z najvýznamnejších vedeckých výsledkov, ktoré ľudstvo počas svojej histórie dosiahlo, pripomínajú odborníci.

Medveď v meste: Pohyboval sa pri čerpacej stanici, mesto varuje obyvateľov

Medveď v meste: Pohyboval sa pri čerpacej stanici, mesto varuje obyvateľov

DNES - 13:18Domáce

Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti a obmedzeniu pohybu v tejto lokalite.

Robert Kaliňák stojí za šéfom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom

Robert Kaliňák stojí za šéfom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom

DNES - 12:30Domáce

Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák stojí za riaditeľom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom.

Vosveteit.sk
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky hesláObľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmiTvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP