Piatok, 17.10.2025
12°Bratislava

Trump pripúšťa, že clá, ktorými hrozí Číne, sú ekonomicky neudržateľné

Trump pripúšťa, že clá, ktorými hrozí Číne, sú ekonomicky neudržateľné

Americký prezident Donald Trump považuje nové clá, ktorými hrozí Číne, za ekonomicky neudržateľné, trvá však na tom, že za eskaláciu napätia nesie zodpovednosť Peking. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Nie je to udržateľné, ale tak to číslo vyzerá,“ uviedol Trump pre televíznu stanicu Fox News v odpovedi na otázku, či celkovú colnú sadzbu vo výške 157 % považuje za ekonomicky udržateľnú. Dodal, že Čína ho k tomuto kroku „donútila“ a že svoju hrozbu stále považuje za súčasť plánu, ktorý by mohol fungovať.

Minulý týždeň Trump pohrozil dodatočnými clami vo výške 100 % na čínsky dovoz do USA a ďalším sprísnením kontroly vývozu softvéru do Čínskej ľudovej republiky s účinnosťou od 1. novembra. Peking predtým oznámil, že rozšíri svoje kontroly vývozu vzácnych zemín. Vzhľadom na eskaláciu obchodného sporu sa s napätím očakáva stretnutie Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei, ktoré bolo pôvodne naplánované na koniec októbra. Trump pre Fox News zopakoval, že má záujem o schôdzku. „Stretneme sa o niekoľko týždňov,“ dodal.

