  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 17.10.2025Meniny má Hedviga
12°Bratislava

Babiš vyzval Fialu, aby odmietol klimatický cieľ EÚ do roku 2040

  • DNES - 14:26
  • Praha
Babiš vyzval Fialu, aby odmietol klimatický cieľ EÚ do roku 2040

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v piatok vyzval končiaceho českého premiéra Petra Fialu (ODS), aby budúci týždeň na zasadnutí Európskej rady (ER) v Bruseli odmietol návrh na ďalšie znižovanie emisií do roku 2040. Fiala označil výzvy za smiešne, informuje TASR podľa správy portálu Novinky.cz.

Budúci týždeň sa uskutoční najdôležitejšie zasadnutie Európskej rady pre budúcnosť Českej republiky,“ vyhlásil Babiš. Podľa jeho slov by prijatie navrhovaného klimatického cieľa prinieslo „zdraženie života pre všetkých“. Európska komisia (EK) navrhla začiatkom júla klimatický cieľ do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Chceme vyzvať premiéra Fialu, aby to odmietol, ten návrh. Aby sa zachoval ako chlap, ako človek, ktorému záleží na budúcnosti krajiny,“ poznamenal líder víťazného hnutia vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.

Fiala označil tieto výzvy za smiešne. „Naša vláda klimatické ciele pre rok 2040 dlhodobo odmieta, okrem iného aj vďaka tomu zatiaľ neboli schválené,“ reagoval predseda českej vlády.

Škoda, že Andrej Babiš podobne nepožiadal o zablokovanie seba samého počas schvaľovania Green Dealu (Európskej zelenej dohody) alebo jeho vtedajšieho ministra (životného prostredia Richarda) Brabca počas schvaľovania uhlíkovej neutrality do roku 2050,“ dodal s odkazom na rozhodnutia predchádzajúcej Babišovej vlády.

Navrhovaný cieľ EK musia formálne schváliť ministri členských krajín v Rade EÚ a poslanci Európskeho parlamentu. Pre rozpory a nesúhlas niektorých štátov sa však dohodlo, že cieľ by najprv mali odobriť lídri dvadsaťsedmičky na summite Európskej rady v Bruseli.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovenská a ukrajinská vláda podpísali viacero medzivládnych dohôd

Slovenská a ukrajinská vláda podpísali viacero medzivládnych dohôd

DNES - 14:48Zahraničné

Vláda SR podpísala s ukrajinským kabinetom viacero dohôd.

Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý

Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý

DNES - 13:35Zahraničné

Premiér Robert Fico je hrdý na ukončenie členstva Smeru-SD v Strane európskych socialistov, ak je dôvodom jeho účasť na oslavách víťazstva nad fašizmom a novela ústavy zakotvujúca dve pohlavia.

Orbán telefonoval s Putinom o prípravách na mierový summit v Budapešti

Orbán telefonoval s Putinom o prípravách na mierový summit v Budapešti

DNES - 13:16Zahraničné

Maďarský premiér Viktor Orbán telefonicky rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o pripravovanom mierovom summite v Budapešti.

Strana európskych socialistov definitívne vylúčila Smer-SD

Strana európskych socialistov definitívne vylúčila Smer-SD

DNES - 11:56Zahraničné

Strana európskych socialistov v piatok na kongrese v Amsterdame rozhodla o definitívnom vylúčení slovenskej politickej strany Smer-SD premiéra Roberta Fica zo svojich radov.

Vosveteit.sk
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky hesláObľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmiTvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odporEurópsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP