Vagón sa rútil po koľajniciach, cestou prerazil zarážky
- DNES - 16:55
- Mariánske Lázne
Cestu zablúdeného železničného vagónu zachytili vo videu.
V českom meste Mariánske Lázne ušiel zo stanice železničný vagón. Ako informuje portál Blesk, jeho jazdu po železnici natočil svedok, video dnes koluje po sociálnych sieťach.
@woxxxxxxxx Urazil jsem 12 km a tady končím... #train #vlak #vagon #viral ♬ původní zvuk - Woxxxxx
Rozbehnutý vagón vo videu vyšiel spoza zákruty, podľa Blesku smeroval na manipulačnú koľaj. Cestou pritom strhol z koľají bezpečnostné zarážky, ktoré ho len mierne spomalili.
„Následne vozeň narazil do odstavených železničných vozidiel, od ktorých sa odrazil 17 metrov a zastavil,“ uviedol pre Blesk generálny inšpektor Železničnej inšpekcie Jan Kučera.
Podľa Blesku prešiel vagón bez dozoru asi 12 kilometrov, udalosť sa zaobišla bez zranení. Podľa inšpekcie sa škoda pohybuje okolo 400 tisíc českých korún (16 tisíc eur), príčinu a okolnosti ďalej vyšetrujú.
