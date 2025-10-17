  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 17.10.2025Meniny má Hedviga
12°Bratislava

Vagón sa rútil po koľajniciach, cestou prerazil zarážky

  • DNES - 16:55
  • Mariánske Lázne
Vagón sa rútil po koľajniciach, cestou prerazil zarážky

Cestu zablúdeného železničného vagónu zachytili vo videu.

V českom meste Mariánske Lázne ušiel zo stanice železničný vagón. Ako informuje portál Blesk, jeho jazdu po železnici natočil svedok, video dnes koluje po sociálnych sieťach.

@woxxxxxxxx Urazil jsem 12 km a tady končím... #train #vlak #vagon #viral ♬ původní zvuk - Woxxxxx

Rozbehnutý vagón vo videu vyšiel spoza zákruty, podľa Blesku smeroval na manipulačnú koľaj. Cestou pritom strhol z koľají bezpečnostné zarážky, ktoré ho len mierne spomalili.

„Následne vozeň narazil do odstavených železničných vozidiel, od ktorých sa odrazil 17 metrov a zastavil,“ uviedol pre Blesk generálny inšpektor Železničnej inšpekcie Jan Kučera.

Podľa Blesku prešiel vagón bez dozoru asi 12 kilometrov, udalosť sa zaobišla bez zranení. Podľa inšpekcie sa škoda pohybuje okolo 400 tisíc českých korún (16 tisíc eur), príčinu a okolnosti ďalej vyšetrujú.

Zdroj: Info.sk, blesk.cz
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovenská a ukrajinská vláda podpísali viacero medzivládnych dohôd

Slovenská a ukrajinská vláda podpísali viacero medzivládnych dohôd

DNES - 14:48Zahraničné

Vláda SR podpísala s ukrajinským kabinetom viacero dohôd.

Babiš vyzval Fialu, aby odmietol klimatický cieľ EÚ do roku 2040

Babiš vyzval Fialu, aby odmietol klimatický cieľ EÚ do roku 2040

DNES - 14:26Zahraničné

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v piatok vyzval končiaceho českého premiéra Petra Fialu, aby budúci týždeň na zasadnutí Európskej rady v Bruseli odmietol návrh na ďalšie znižovanie emisií do roku 2040.

Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý

Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý

DNES - 13:35Zahraničné

Premiér Robert Fico je hrdý na ukončenie členstva Smeru-SD v Strane európskych socialistov, ak je dôvodom jeho účasť na oslavách víťazstva nad fašizmom a novela ústavy zakotvujúca dve pohlavia.

Orbán telefonoval s Putinom o prípravách na mierový summit v Budapešti

Orbán telefonoval s Putinom o prípravách na mierový summit v Budapešti

DNES - 13:16Zahraničné

Maďarský premiér Viktor Orbán telefonicky rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o pripravovanom mierovom summite v Budapešti.

Vosveteit.sk
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky hesláObľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmiTvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP