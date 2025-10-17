Gröhling: Igor Matovič môže byť trójsky kôň, nedá sa s ním spolupracovať
Keď ide o budúcnosť Slovenska, o jeho bezpečnosť, opozícia sa vie spojiť. Tvrdí to predseda SaS Branislav Gröhling.
Strany, ktoré chcú spolupracovať, a to je SaS, PS, KDH a mimoparlamentní Demokrati, sa podľa neho vedia rýchlo dohodnúť. Lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča označil za „trójskeho koňa“ možnej budúcej koalície, s ktorým sa nedá spolupracovať.
„Možno pred pár dňami alebo týždňami sme mali veci, ktoré nás rozdeľujú, ale teraz, keď ide o bezpečnosť Slovenska, sme sa všetci vedeli dať dokopy a to je ten rozdiel medzi nami, ktorý chceme ukázať - nejakú svetlú budúcnosť a alternatívu tejto vlády,“ povedal šéf SaS na piatkovej tlačovej konferencii, na ktorej zástupcovia SaS, PS, KDH a Demokratov hovorili o spoločnej iniciatíve rokovať v parlamente o riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi.
Vystúpenie Matoviča označil Gröhling za slabé. „Nechajte nás, aby sme ukázali, aká môže byť alternatíva tejto skorumpovanej vlády Roberta Fica (Smer-SD) a potom, tak ako povedal Igor Matovič, vidíme sa po voľbách. A ja verím, že ľudia už teraz vidia, čo je alternatíva, a vidia, s kým sa nedá spolupracovať, kto bude tým trójskym koňom možnej budúcej koalície, ak to tak dopadne,“ skonštatoval. Matovičovu politiku označil šéf SaS za politiku „trójskeho koňa Smeru“, pretože to dokazuje počas celého fungovania jeho Hnutia Slovensko.
Hnutie Slovensko vyčíta lídrovi opozície a PS Michalovi Šimečkovi, že za dva roky neprišiel so žiadnou ponukou spolupráce ani s plánom. Kritizuje ho tiež za to, že vylučuje Hnutie Slovensko zo spolupráce, hoci prieskumy zatiaľ nenaznačujú, žeby dokázal bez neho zložiť vládu. Hnutie spúšťa web, na ktorom budú môcť ľudia hlasovať za konkrétne riešenia pre krajinu. Tie by sa mali následne pretaviť do legislatívnych zmien v ďalšej vláde. Ak Šimečka nebude súhlasiť s týmito riešeniami, Hnutie Slovensko s ním nepôjde do koalície. Matovič sa obáva, že PS bude chcieť ísť do vlády s Hlasom-SD.
