Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý
- DNES - 13:35
- Bratislava
Premiér Robert Fico (Smer-SD) je hrdý na ukončenie členstva Smeru-SD v Strane európskych socialistov (PES), ak je dôvodom jeho účasť na oslavách víťazstva nad fašizmom a novela ústavy zakotvujúca dve pohlavia. Konštatoval to v piatok na sociálnej sieti.
„Ak je dôvodom ukončenia členstva Smer-SD v Strane európskych socialistov moja účasť na oslavách víťazstva nad fašizmom a ústavné zakotvenie muža a ženy, tak som na toto vylúčenie hrdý,“ odkazuje Fico.
Strana európskych socialistov (PES) v piatok na kongrese v Amsterdame rozhodla o definitívnom vylúčení slovenskej politickej strany Smer-SD premiéra Roberta Fica zo svojich radov. Generálny tajomník PES Giacomo Filibeck pred hlasovaním povedal, že kroky Smeru-SD boli za posledné roky „vážne a silne v rozpore s hodnotami a zásadami našej rodiny“. Rozhodnutie členov PES bolo jednomyseľné.
Nedávny pracovný snem Smeru-SD vzal na vedomie informáciu o návrhu vylúčiť ho z radov európskych socialistov, ktorý označil za výsledok postupného vzďaľovania slovenskej strany od predstáv v Bruseli. Rovnako tak poveril svojich europoslancov, aby rokovali o začlenení do inej existujúcej alebo novovznikajúcej frakcie v Európskom parlamente (EP). Doteraz v ňom pôsobili ako nezaradení.
Smer-SD mal členstvo v PES doteraz pozastavené. Predsedníctvo európskej strany tak rozhodlo už v októbri 2023 pre odklon od hodnôt ľavicového zoskupenia a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou (SNS).
