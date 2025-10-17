  • Články
Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý

  • DNES - 13:35
  • Bratislava
Premiér Robert Fico (Smer-SD) je hrdý na ukončenie členstva Smeru-SD v Strane európskych socialistov (PES), ak je dôvodom jeho účasť na oslavách víťazstva nad fašizmom a novela ústavy zakotvujúca dve pohlavia. Konštatoval to v piatok na sociálnej sieti.

Ak je dôvodom ukončenia členstva Smer-SD v Strane európskych socialistov moja účasť na oslavách víťazstva nad fašizmom a ústavné zakotvenie muža a ženy, tak som na toto vylúčenie hrdý,“ odkazuje Fico.

Strana európskych socialistov (PES) v piatok na kongrese v Amsterdame rozhodla o definitívnom vylúčení slovenskej politickej strany Smer-SD premiéra Roberta Fica zo svojich radov. Generálny tajomník PES Giacomo Filibeck pred hlasovaním povedal, že kroky Smeru-SD boli za posledné roky „vážne a silne v rozpore s hodnotami a zásadami našej rodiny“. Rozhodnutie členov PES bolo jednomyseľné.

Nedávny pracovný snem Smeru-SD vzal na vedomie informáciu o návrhu vylúčiť ho z radov európskych socialistov, ktorý označil za výsledok postupného vzďaľovania slovenskej strany od predstáv v Bruseli. Rovnako tak poveril svojich europoslancov, aby rokovali o začlenení do inej existujúcej alebo novovznikajúcej frakcie v Európskom parlamente (EP). Doteraz v ňom pôsobili ako nezaradení.

Smer-SD mal členstvo v PES doteraz pozastavené. Predsedníctvo európskej strany tak rozhodlo už v októbri 2023 pre odklon od hodnôt ľavicového zoskupenia a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou (SNS).

Zdroj: Info.sk, TASR
Orbán telefonoval s Putinom o prípravách na mierový summit v Budapešti

Orbán telefonoval s Putinom o prípravách na mierový summit v Budapešti

DNES - 13:16Zahraničné

Maďarský premiér Viktor Orbán telefonicky rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o pripravovanom mierovom summite v Budapešti.

Strana európskych socialistov definitívne vylúčila Smer-SD

Strana európskych socialistov definitívne vylúčila Smer-SD

DNES - 11:56Zahraničné

Strana európskych socialistov v piatok na kongrese v Amsterdame rozhodla o definitívnom vylúčení slovenskej politickej strany Smer-SD premiéra Roberta Fica zo svojich radov.

Rokovanie v Košiciach má prebrať aj ideu ukrajinskej školy na Slovensku

Rokovanie v Košiciach má prebrať aj ideu ukrajinskej školy na Slovensku

DNES - 11:51Zahraničné

Na Slovensku by mohla vzniknúť ukrajinská škola. Pred spoločným piatkovým rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach to naznačili predsedovia vlád oboch krajín - Robert Fico a Julija Svyrydenková.

Putin po telefonáte s Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti

Putin po telefonáte s Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti

DNES - 10:42Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti Ruskej federácie.

