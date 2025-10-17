  • Články
SAV a SLeK zdôraznili význam očkovania, každoročne podľa nich zachraňuje životy

  DNES - 13:25
  Bratislava
Očkovanie je jedným z najvýznamnejších vedeckých výsledkov, ktoré ľudstvo počas svojej histórie dosiahlo, pripomínajú odborníci.

Každoročne zachraňuje tisíce životov a znižuje riziko závažných komplikácií alebo zhoršenia chronických ochorení. Zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) a Slovenskej akadémie vied (SAV) na to poukázali na piatkovej tlačovej konferencii. Ako prejav dôvery vo vedu a v modernú medicínu sa zároveň v priestoroch bratislavskej Lekárne U Salvatora nechali zaočkovať proti chrípke.

Za každým liekom, diagnostickým testom či liečebným postupom stojí systematický vedecký výskum, založený na vedeckom bádaní, overovaní hypotéz a kritickom hodnotení dôkazov. Medicína nie je založená na intuícii, ale na presných dátach, overiteľných výsledkoch a spolupráci výskumníkov,“ povedal predseda SAV Martin Venhart. Vyjadril poľutovanie, že v súčasnosti existuje časť spoločnosti, ktorá možnosť očkovania ľahkovážne „zahadzuje“. „Pritom stačí sa pozrieť na fakty - nájdite lekára, ktorý by videl u človeka napríklad besnotu, tetanus, záškrt či čierny kašeľ. Ešte moja stará mama pochádzala z asi ôsmich detí. S tým, že dospelého veku sa dožili len štyri. A práve detské choroby, voči ktorým je dnes možné očkovanie, boli tými, ktoré spôsobovali túto úmrtnosť,“ poznamenal odborník.

Očkovanie proti chrípke je podľa prezidenta SLeK Ondreja Sukeľa exemplárnym príkladom úspechu medicíny založenej na dôkazoch. Každoročne zachráni tisíce životov a znižuje riziko závažných komplikácií, ako sú zápaly pľúc, zlyhanie srdca, infarkty či mŕtvica, alebo zhoršenia chronických ochorení, ako sú astma či cukrovka. Napriek tomu je podľa jeho slov vnímané ako banálne a slovenská populácia nedosahuje ani päťpercentnú zaočkovanosť. Je preto podľa neho dôležité informovať o jeho prínosoch a apelovať na prevenciu.

Chrípka je závažné infekčné ochorenie, ktoré mladého a zdravého človeka dokáže uložiť do postele na dva týždne vo vysokých teplotách a tých rizikových starších krehkých pacientov s rôznymi pridruženými ochoreniami dokáže kompletne rozhádzať a privodiť im hospitalizáciu, ktorá trvá aj niekoľko týždňov, stojí obrovské množstvo peňazí a nemusia ju prežiť,“ upozornila pneumologička Katarína Dostálová. Zdôraznila, že očkovanie je bezpečné a predstavuje kľúčovú ochranu pred ťažším priebehom alebo hospitalizáciou. Odborníci očkovanie odporúčajú najmä seniorom, ľuďom s chronickými ochoreniami či tehotným ženám. „Je plne hradené zo zdravotného poistenia a očkovať vás môže všeobecný lekár alebo aj špecialista,“ dodala lekárka.

Zdroj: Info.sk, TASR
