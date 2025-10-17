  • Články
Piatok, 17.10.2025
Medveď v meste: Pohyboval sa pri čerpacej stanici, mesto varuje obyvateľov

  • DNES - 13:18
  • Tlmače
Medveď v meste: Pohyboval sa pri čerpacej stanici, mesto varuje obyvateľov

Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti a obmedzeniu pohybu v tejto lokalite.

Polícia upozorňuje obyvateľov Tlmáč v okrese Levice na pohyb medveďa hnedého v meste. Spozorovaný bol v piatok ráno v oblasti Továrenskej ulice, pohyboval sa v okolí cesty v blízkosti čerpacej stanice. Následne ušiel do blízkeho lesíka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

O pohybe medveďa informovali zásahový tím pre medveďa hnedého. Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti a obmedzeniu pohybu v tejto lokalite. V prípade ohrozenia alebo opätovného výskytu zvieraťa treba volať linku 158.

Na pohyb medveďa v blízkosti Levíc upozorňovali v pondelok 13. októbra aj okolité obce. Šelma sa pohybovala za bažantnicou v obci Starý Tekov v blízkosti rieky Hron a mimo zastavaného územia.

Medveďa videli aj pri turistickej atrakcii

Pred výskytom medveďa vo štvrtok (16. 10.) varovala aj obec Klin pri Námestove. Pohyb medveďa mali zaznamenať v blízkosti sochy Krista.

"Upozorňujeme občanov, že na základe oznámenia návštevníkov Sochy Krista, že bol zaznamenaný v blízkosti areálu výskyt medveďa. Prosíme o zvýšenú opatrnosť," uviedla obec.

Zdroj: Info.sk, TASR
