Orbán telefonoval s Putinom o prípravách na mierový summit v Budapešti
- DNES - 13:16
- Budapešť
Maďarský premiér Viktor Orbán telefonicky rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o pripravovanom mierovom summite v Budapešti.
Orbán to oznámil v piatok na Facebooku, kde dodal, že prebiehajú intenzívne prípravy stretnutia Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Telefonát Putina s Orbánom potvrdil podľa agentúry MTI aj hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinárom v Moskve. „Aj pán Orbán hovoril o tom, že chce rokovať s Putinom. Tento telefonický rozhovor sa práve uskutočnil,“ dodal hovorca, podľa ktorého Kremeľ v blízkej budúcnosti zverejní podrobnosti o tomto rozhovore.
Stretnutie medzi Putinom a Trumpom by sa podľa slov Peskova mohlo uskutočniť v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, pričom obe strany si uvedomujú, že túto schôdzku nemožno dlho odkladať.
Maďarský ministerský predseda v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió v piatok ráno povedal, že Budapešť je jediným miestom v Európe, kde sa takéto stretnutie môže uskutočniť. „Maďarsko je takmer jedinou krajinou, ktorá sa zasadzuje za mier, už tri roky sa dôsledne, otvorene, nahlas a aktívne zasadzuje za mier,“ uviedol.
Schôdzku s Putinom avizoval Trump po ich štvrtkovom spoločnom telefonáte, ktorý označil za produktívny. „Myslím, že to bol veľmi dobrý telefonát,“ povedal novinárom v Bielom dome, kde v piatok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Fico: Ak je vylúčenie Smeru z PES pre účasť na oslavách a ústavu, som naň hrdý
Premiér Robert Fico je hrdý na ukončenie členstva Smeru-SD v Strane európskych socialistov, ak je dôvodom jeho účasť na oslavách víťazstva nad fašizmom a novela ústavy zakotvujúca dve pohlavia.
Strana európskych socialistov definitívne vylúčila Smer-SD
Strana európskych socialistov v piatok na kongrese v Amsterdame rozhodla o definitívnom vylúčení slovenskej politickej strany Smer-SD premiéra Roberta Fica zo svojich radov.
Rokovanie v Košiciach má prebrať aj ideu ukrajinskej školy na Slovensku
Na Slovensku by mohla vzniknúť ukrajinská škola. Pred spoločným piatkovým rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach to naznačili predsedovia vlád oboch krajín - Robert Fico a Julija Svyrydenková.
Putin po telefonáte s Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti Ruskej federácie.