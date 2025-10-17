  • Články
Orbán telefonoval s Putinom o prípravách na mierový summit v Budapešti

  • DNES - 13:16
  • Budapešť
Orbán telefonoval s Putinom o prípravách na mierový summit v Budapešti

Maďarský premiér Viktor Orbán telefonicky rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o pripravovanom mierovom summite v Budapešti.

Orbán to oznámil v piatok na Facebooku, kde dodal, že prebiehajú intenzívne prípravy stretnutia Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Telefonát Putina s Orbánom potvrdil podľa agentúry MTI aj hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinárom v Moskve. „Aj pán Orbán hovoril o tom, že chce rokovať s Putinom. Tento telefonický rozhovor sa práve uskutočnil,“ dodal hovorca, podľa ktorého Kremeľ v blízkej budúcnosti zverejní podrobnosti o tomto rozhovore.

Stretnutie medzi Putinom a Trumpom by sa podľa slov Peskova mohlo uskutočniť v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, pričom obe strany si uvedomujú, že túto schôdzku nemožno dlho odkladať.

Maďarský ministerský predseda v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió v piatok ráno povedal, že Budapešť je jediným miestom v Európe, kde sa takéto stretnutie môže uskutočniť. „Maďarsko je takmer jedinou krajinou, ktorá sa zasadzuje za mier, už tri roky sa dôsledne, otvorene, nahlas a aktívne zasadzuje za mier,“ uviedol.

Schôdzku s Putinom avizoval Trump po ich štvrtkovom spoločnom telefonáte, ktorý označil za produktívny. „Myslím, že to bol veľmi dobrý telefonát,“ povedal novinárom v Bielom dome, kde v piatok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Zdroj: Info.sk, TASR
