KDH: Lesy SR zverujú zákazky externým firmám namiesto podpory domácich kapacít

  • DNES - 12:57
  • Bratislava
KDH: Lesy SR zverujú zákazky externým firmám namiesto podpory domácich kapacít

Štátny podnik Lesy SR namiesto podpory domácich kapacít zveruje zákazky veľkým externým firmám z iných regiónov alebo zo zahraničia.

Tieto firmy následne ponúkajú ceny o 30 - 50 % nižšie v porovnaní s reálnymi nákladmi práce a domáci pracovníci ich musia akceptovať, inak prídu o zákazku. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii Marián Čaučík z opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).

Prichádzajú správy o prepúšťaní ľudí, o likvidácii pracovných miest a o kolapse tradičného lesného hospodárstva. Štátny podnik Lesy SR, ktorý by mal byť symbolom rozvážneho a zodpovedného hospodárenia so štátnym majetkom, sa správa ako čisto komerčný subjekt bez spoločenskej zodpovednosti. Lesy, ktoré patria všetkým občanom Slovenska, sa menia na zdroj rýchleho zisku,“ povedal opozičný poslanec.

Zásadným problémom je podľa hnutia aj to, ako sa hospodári s drevom, a teda so strategickou surovinou, ktorá by mohla byť základným zdrojom rozvoja slovenského spracovateľského priemyslu. Čaučík priblížil, že podľa dostupných údajov sa len zlomok vyťaženého dreva spracuje doma. Väčšina sa predáva vo forme surovej guľatiny a ide na export najmä do Rakúska, Nemecka či Poľska, ale aj do tretích krajín mimo Európskej únie, skonštatoval opozičný poslanec.

Takéto hospodárenie znamená, že Slovensko sa dobrovoľne vzdáva pridanej hodnoty pracovných miest v spracovateľskom reťazci a miliónov eur, ktoré mohli ostať doma. Lesy SR síce odvádzajú do štátneho rozpočtu približne tri eurá za každý vyťažený kubík dreva, ale reálny zisk z exportu je niekoľkonásobne vyšší. Zároveň tu neexistuje nijaká záruka, že tieto prostriedky sa vrátia naspäť do regiónov na obnovu ciest, lesov či vodných zdrojov,“ dodal Čaučík.

Hnutie žiada ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD), aby predložil štatistiku zamestnanosti v štátnych lesoch za posledných päť rokov, vrátane počtu prepustených zamestnancov a živnostníkov. Ďalej žiada zverejnenie zoznamu dodávateľov lesných prác a ťažby, údaje o objeme vyťaženého, spracovaného a exportovaného dreva či plán ministerstva na podporu regionálneho spracovania dreva, zvyšovanie pridanej hodnoty a návrat pracovných miest do postihnutých regiónov.

Zdroj: Info.sk, TASR
