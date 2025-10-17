Syr a mikroplasty: V ktorom druhu ich je najviac?
V takmer všetkých mliečnych výrobkoch sa nachádzajú mikroplasty, tvrdí výskum z Talianska. Ktoré syry ich obsahujú najviac?
Malé časti plastov, známe ako mikroplasty, sa dnes vyskytujú prakticky všade: v pôde, vo vzduchu, v ľudskom tele aj v tom, čo jeme. Výskum z talianskej Padovy zistil ich prítomnosť vo všetkých analyzovaných mliečnych výrobkoch okrem dvoch. Najviac ich pritom obsahujú syry.
Najviac ich je v syroch
Najväčšie množstvo mikroplastov sa dostáva do jedla z plastových obalov. Časť mikroplastov preniká do mliečnych produktov ešte pred ich spracovaním – napríklad z dojacej techniky alebo oblečenia farmárov.
Množstvo mikroplastov v mliečnych výrobkoch závisí aj od ich druhu, tvrdia vedci. V mlieku sa ich napríklad nachádza 350 na kilogram, čo je oveľa menej ako v prípade syrov, ktoré ich obsahujú až 1000 na kilogram.
Menej kontaminované sú čerstvé syry, tie obsahujú zhruba 1280 mikročastíc na kilo. Horšie sú na tom zrejúce syry, v ktorých nájdeme asi 1857 mikroplastov na kilogram.
K zdravším variantom preto patria syry ako mozzarella, ricotta, feta, mascarpone alebo cottage cheese. Medzi zrejúce syry zas radíme napríklad čedar, goudu, camembert, parmezán alebo plesňové syry ako gorgonzola.
Ak nezaberá vláknina, vyskúšajte kivi. Toto sú nové zistenia o zápche
Nový výskum spochybňuje tradičné rady pri liečbe chronickej zápchy.
Najväčším rizikom pre chrbticu je dlhodobé sedenie či nedostatok pohybu
Najväčším rizikom pre chrbticu je dlhodobé sedenie, nedostatok pohybu a nesprávne držanie tela.
Hrozí vám z behu viac vrások? Lekár varuje pred populárnym športom a radí lepšiu alternatívu
Plastický chirurg varuje pred obľúbeným športom, najmä vo vyššom veku.
Tento zvyk predlžuje príznaky dlhého covidu
Vedci varujú pred zlozvykom, ktorý zhoršuje zotavovanie po nakazení vírusom ochorenia covid-19.