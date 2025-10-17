  • Články
Syr a mikroplasty: V ktorom druhu ich je najviac?

Syr a mikroplasty: V ktorom druhu ich je najviac?

V takmer všetkých mliečnych výrobkoch sa nachádzajú mikroplasty, tvrdí výskum z Talianska. Ktoré syry ich obsahujú najviac?

Malé časti plastov, známe ako mikroplasty, sa dnes vyskytujú prakticky všade: v pôde, vo vzduchu, v ľudskom tele aj v tom, čo jeme. Výskum z talianskej Padovy zistil ich prítomnosť vo všetkých analyzovaných mliečnych výrobkoch okrem dvoch. Najviac ich pritom obsahujú syry.

Najviac ich je v syroch

Najväčšie množstvo mikroplastov sa dostáva do jedla z plastových obalov. Časť mikroplastov preniká do mliečnych produktov ešte pred ich spracovaním – napríklad z dojacej techniky alebo oblečenia farmárov.

Množstvo mikroplastov v mliečnych výrobkoch závisí aj od ich druhu, tvrdia vedci. V mlieku sa ich napríklad nachádza 350 na kilogram, čo je oveľa menej ako v prípade syrov, ktoré ich obsahujú až 1000 na kilogram.

Menej kontaminované sú čerstvé syry, tie obsahujú zhruba 1280 mikročastíc na kilo. Horšie sú na tom zrejúce syry, v ktorých nájdeme asi 1857 mikroplastov na kilogram.

K zdravším variantom preto patria syry ako mozzarella, ricotta, feta, mascarpone alebo cottage cheese. Medzi zrejúce syry zas radíme napríklad čedar, goudu, camembert, parmezán alebo plesňové syry ako gorgonzola.

Zdroj: Info.sk, DP, nature.com
