Robert Kaliňák stojí za šéfom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) stojí za riaditeľom Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlom Gašparom.
Uviedol to v reakcii na novinársku otázku v súvislosti s návrhom opozície na mimoriadnu schôdzu parlamentu k návrhu na odvolanie Gašpara z čela SIS.
„Rozhodne za ním stojím, pretože podáva výbornú prácu. To, že okolo toho robia kauzy, sú útoky na tajné služby,“ uviedol Kaliňák. Tajná služba sa podľa neho nemôže dostatočne brániť, pretože „nemôže odkryť svoje karty“. Kaliňák tiež dodal, že v porovnaní s predchádzajúcimi riaditeľmi tajných služieb má Gašpar mimoriadnu dôveru u zahraničných partnerov.
Opozícia podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. Chce na nej prijať uznesenie na koniec Gašpara vo funkcii šéfa SIS. Hovorí o viacerých jeho pochybeniach.
