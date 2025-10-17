Matovič vyčíta Šimečkovi, že nechce spolupracovať, obáva sa jeho vlády s Hlasom
Hnutie Slovensko vyčíta lídrovi opozície a PS Michalovi Šimečkovi, že za dva roky neprišiel so žiadnou ponukou spolupráce ani s plánom.
Kritizuje ho tiež za to, že vylučuje Hnutie Slovensko zo spolupráce, hoci prieskumy zatiaľ nenaznačujú, že by dokázal bez neho zložiť vládu. Hnutie spúšťa web, na ktorom budú môcť ľudia hlasovať za konkrétne riešenia pre krajinu. Tie by sa mali následne pretaviť do legislatívnych zmien v ďalšej vláde. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii líder hnutia Igor Matovič. Obáva sa, že PS bude chcieť ísť do vlády s Hlasom-SD.
„Keby bol zodpovedný, bola by tieňová vláda, bol by spoločný opozičný plán, ako mafiu poraziť,“ povedal Matovič o Šimečkovi. Svojím plánom chce hnutie osloviť všetkých voličov. Na webe s názvom Prevrat2027.sk budú každý mesiac zverejňovať riešenia problémov, o ktorých budú môcť ľudia hlasovať. Podľa Matoviča sa chcú ľudí pýtať, čo ich trápi, a to až do parlamentných volieb. Ak Šimečka nebude súhlasiť s týmito riešeniami, Hnutie Slovensko s ním nepôjde do koalície. „Chceme vidieť od Šimečku zodpovedný prístup, nie namyslenú elitu,“ povedal Matovič. Ak sa zmeny nepodarí dosiahnuť do polroka od zloženia novej vlády, Hnutie Slovensko z takej vlády odíde alebo ju prestane podporovať. Do volieb by mali predstaviť 25 riešení.
Hnutie Slovensko vyčíta Šimečkovi, že za dva roky neprišiel s ponukou spolupráce, nemá záujem vytvárať tieňovú vládu ani spoločný program. „Vy nestojíte o nás, my nestojíme o vás. Vidíme sa po voľbách. Sme ochotní vám pomôcť, ale cenu určia ľudia,“ odkázal Matovič. Nespochybňuje líderstvo Šimečku, no nevidí po dvoch rokoch vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD) plnom káuz, že by mal Šimečka plán. „Keď sa pozriete na preferencie SaS, PS, KDH a Demokratov, majú v priemere 40 percent. Za tejto situácie by som očakával dospelé postoje,“ povedal Matovič. Poukázal na to, že po hlasovaní o vládnej novele Ústavy SR Šimečka vyhlásil, že nechce mať s Hnutím Slovensko nič spoločné. Matovič sa pýta, či je to zodpovedné konanie.
Šéf Hnutia Slovensko sa obáva, že po parlamentných voľbách môže vzniknúť koalícia na čele so Šimečkom, ktorej súčasťou bude Hlas-SD. Líder PS by mal podľa neho povedať, že v žiadnom prípade s Hlasom-SD do vlády nepôjde.
DOZREL ČAS ZASTAVIŤ DIABOLSKÝ PLÁN
V piatok hnutie predstavilo prvé tri riešenia, na ktoré sa chce pýtať ľudí. Navrhuje znížiť politikom platy o 50 percent. Takisto navrhuje, aby sa prídavok na dieťa zvýšil zo 60 eur na 100 eur mesačne a tiež to, aby si majiteľ zdravotnej poisťovne nemohol vyplatiť zisk, ak budú jeho poistenci čakať na operáciu viac ako 30 dní.
