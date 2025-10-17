  • Články
Rokovanie v Košiciach má prebrať aj ideu ukrajinskej školy na Slovensku

  • DNES - 11:51
  • Košice
Na Slovensku by mohla vzniknúť ukrajinská škola. Pred spoločným piatkovým rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach to naznačili predsedovia vlád oboch krajín - Robert Fico (Smer-SD) a Julija Svyrydenková.

S myšlienkou prišla vo svojom úvodnom príhovore ukrajinská premiérka. Ocenila pomoc, ktorú Slováci v predchádzajúcom období poskytli Ukrajincom hľadajúcim útočisko pred vojnovým konfliktom. Ukrajinská škola by podľa premiérky bola ďalším pokrokom spolupráce i dôkazom blízkosti oboch krajín. „Bol by to veľmi silný signál pre Ukrajinu i pre našu spoločnú cestovnú mapu spoločných projektov a spoluprác oboch krajín,“ vyhlásila.

Predseda vlády SR myšlienku založenia ukrajinskej školy privítal, zároveň požiadal predstaviteľov slovenského ministerstva školstva, aby sa tejto otázke na piatkovom rezortnom stretnutí s ukrajinskými kolegami venovali. Fico zároveň nadviazal na myšlienku poukázaním na potrebu kvalifikovaných pracovníkov pre slovenský priemysel. „Aj vďaka jazykovej blízkosti by i toto mohlo byť predmetom strategickej spolupráce Slovenska a Ukrajiny a možnosti vytvoriť inštitucionálny rámec, ktorý by umožnil ľuďom z Ukrajiny, ktorí prejavia záujem, získať štandardné podmienky, ako majú slovenskí zamestnanci. Myslím si, že škola by mohla byť začiatkom takejto snahy,“ dodal premiér.

Svyrydenková ocenila pokračovanie dialógu slovenskej a ukrajinskej vlády, potvrdila, že predmetom spoločného rokovania budú otázky energetickej bezpečnosti i zabezpečenia energetických zdrojov, infraštrukturálne projekty i oblasť medzinárodnej spolupráce pri integračných snahách Ukrajiny. „Som taktiež presvedčená, že Ukrajina ako súčasť Európskej únie by bola silný impulz pre spoluprácu oboch krajín, ale i celého stredoeurópskeho priestoru,“ dodala. Od rokovania očakáva, že okrem zhodnotenia pokroku v doteraz dohodnutých krokoch si obe delegácie vytýčia najbližšie ciele. „A to v rámci princípu vzájomnej výhody a vzájomnej dôvery,“ dodala Svyrydenková.

Zdroj: Info.sk, TASR
