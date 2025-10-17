Fico: Slovenská vláda maximálne podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti
Vláda SR maximálne podporuje stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a prezidenta Ruska Vladimira Putina, ktoré sa má uskutočniť v Budapešti.
Zároveň ponúkne akúkoľvek súčinnosť Maďarsku pri organizovaní tohto samitu. V piatok pred spoločným rokovaním slovenskej a ukrajinskej vlády v Košiciach to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Mám množstvo racionálnych dôvodov a viem si vysvetliť, prečo takéto stretnutie bude a prečo v Budapešti,“ poznamenal Fico. Dodal, že ak výsledkom stretnutie bude mier na Ukrajine, bude to jedna z najvýznamnejších správ v tomto storočí.
Predseda vlády zopakoval, že Slovensko podporuje zvrchovanú nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Prvoradým záujmom je, aby vojna skončila a neeskalovala ďalej, povedal. Kľúčové je tiež podľa neho dosiahnuť spravodlivý a komplexný mier na Ukrajine v súlade so základnými princípmi charty OSN, a to čo najskôr a diplomatickou cestou. „Už len to, že sme dnes spolu, je opäť veľmi dôležitý signál. Sme susedia a susedia musia žiť v dobrom spolunažívaní a navzájom si pomáhať, a to hlavne vtedy, keď jeden zo susedov potrebuje pomoc,“ povedal Fico.
Slovensko tiež podľa neho podporuje európsku integráciu Ukrajiny. „Ak ste rozhodnutí a veríte, že vaša budúcnosť je v EÚ, tak rovnako si myslíme, že vaše členstvo bude mať obojstranné ekonomické prínosy, posilní stabilitu v tomto regióne a dá nové impulzy našim bilaterálnym vzťahom,“ podotkol. Premiér pripomenul, že Slovensko má odlišný názor na členstvo Ukrajiny v NATO.
Fico ďalej spomenul projekty, ktoré sa spolu s ukrajinskou stranou realizujú. Ide o spustenie vlakového spojenia Kyjev - Bratislava s prestupom v Čope, novú trať európskeho rozchodu Čop - Užhorod či napredovanie modernizácie hraničného priechodu Vyšné Nemecké - Užhorod. „Pokračujeme v príprave terminálu pre osobnú a nákladnú dopravu,“ doplnil Fico s tým, že ďalšie projekty bežia aj v energetike.
Slovensko je podľa slovenského predsedu vlády pripravené ísť s Ukrajinou aj do ďalších projektov. Má ísť o kľúčové dopravné koridory D1 pri štátnej hranici a R4 Via Carpatia smerom na ľvovskú oblasť na Ukrajine. Rozvíjať sa majú intermodálne prekladiská. Fico chce podľa vlastných slov lepšie využiť vodné cesty na Dunaji a leteckú dopravu. Pomôcť chce aj s problémom, ktorý je na letisku v Užhorode. Premiér spomenul modernizáciu odborného školstva, duálne vzdelávanie, rekvalifikáciu pre deti, mládež a dospelých na oboch stranách hranice. Pomôcť chce tiež veteránom. Slovensko chce podľa Fica prepojiť zdravotníctvo v oboch krajinách.
Robert Kaliňák stojí za šéfom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák stojí za riaditeľom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom.
Opozícia iniciuje mimoriadnu schôdzu, žiada odchod šéfa SIS
Opozícia podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. Chce na nej prijať uznesenie na koniec Pavla Gašpara vo funkcii šéfa Slovenskej informačnej služby.
Matovič vyčíta Šimečkovi, že nechce spolupracovať, obáva sa jeho vlády s Hlasom
Hnutie Slovensko vyčíta lídrovi opozície a PS Michalovi Šimečkovi, že za dva roky neprišiel so žiadnou ponukou spolupráce ani s plánom.
Žilinka posúdi dočasné zrušenie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja
Dočasné zrušenie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja je súčasťou balíka konsolidačných opatrení na budúci rok, ktoré schválil parlament a podpísal ho prezident SR Peter Pellegrini.