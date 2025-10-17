Ženy na Slovensku zarábajú menej ako muži, ale dobiehajú ich v investovaní
- DNES - 11:39
- Bratislava
Ženy na Slovensku zarábajú síce menej ako muži, no v investovaní ich postupne dobiehajú.
V investovaní sú opatrnejšie a zbytočne neriskujú, pričom volia skôr pasívne investovanie napríklad do indexov, čím znižujú aj riziko zbytočných strát. Zhodnotil to analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina.
„Ženy končia na horšie platených pozíciách než muži napriek tomu, že častejšie disponujú vysokoškolským vzdelaním. Platí to najmä pre mladšie ročníky. Napríklad, v kategórii 25 až 29-ročných má terciárne vzdelanie podľa dát Eurostatu 29,7 % mužov, ale až 47,2 % žien,“ uviedol Malina s tým, že vysokú školu končia ženy častejšie s kvalifikáciami, ktoré sú horšie platené. Ide napríklad o vzdelávanie či sociálnu prácu, pričom len málo z nich má vyštudovaný technický odbor najmä v informatike.
Nižšie mzdy žien nie sú podľa neho spôsobené len ich horším odmeňovaním za tú istú prácu, ale aj štruktúrou pozícií, ktoré zastávajú či materskou dovolenkou alebo skrátenými úväzkami. Z údajov Svetového ekonomického fóra vyplýva, že na Slovensku je výrazne menej žien ako mužov medzi vyššími úradníkmi a manažmentom, rovnako ich je minimum vo vláde aj parlamente.
Malina priblížil, že nižší plat žien sa prejavuje aj v ich schopnosti odkladať si financie do budúcnosti. Priemerný zostatok na bankovom účte Sloveniek dosahuje 5278 eur, v prípade mužov je to 8021 eur. Pozitívom je, že počet žien ako investoriek rastie rýchlejšie ako pri mužoch. Vedomosti žien o investovaní sú podľa prieskumov online platformy síce horšie ako u mužov, ale zlepšenie je viditeľné v odkladaní si financií do budúcnosti. Častejšie si volia pasívne investovanie, ktorým aj eliminujú riziká finančných strát.
Lagardová: Európa je na prípadné budúce šoky pripravená
Európa, ktorá je v poslednom období pod tlakom vojny na Ukrajine aj amerických dovozných ciel, je v dobrej pozícii na to, aby zvládla aj prípadné ďalšie ekonomické otrasy.
Andrej Babiš sa opätovne stal jediným vlastníkom spoločnosti Agrofert
Budúci český premiér Andrej Babiš sa po ôsmich rokoch opätovne stal 100-percentným vlastníkom spoločnosti Agrofert.
Letecká spoločnosť oznámila predaj leteniek na linke Bratislava - Košice a späť
Spoločnosť Wizz Air už oznámila predaj leteniek na vnútroštátnej linke, ktorá od 21. novembra prepojí Bratislavu s Košicami.
Smer-SD reagoval na zákaz dovozu ruského plynu do EÚ
Zákaz dovozu energetických surovín z Ruska je podľa Smeru existenčným ohrozením.