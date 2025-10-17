  • Články
Žilinka posúdi dočasné zrušenie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja

  • DNES - 11:13
  • Bratislava
Dočasné zrušenie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja je súčasťou balíka konsolidačných opatrení na budúci rok, ktoré schválil parlament a podpísal ho prezident SR Peter Pellegrini.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka posúdi súlad prechodného ustanovenia zákona o štátnych sviatkoch, podľa ktorého sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 nie je dňom pracovného pokoja, s Ústavou SR a Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Žilinka to uviedol na sociálnej sieti s poukazom na jeho ústavné oprávnenie podávať Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania.

S poukazom na moje ústavné oprávnenie podávať Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania, posúdim súlad prechodného ustanovenia zákona o štátnych sviatkoch, podľa ktorého sviatok Sedembolestnej Panny Márie v roku 2026 nie je dňom pracovného pokoja, s Ústavou SR a Základnou zmluvou medzi SR a Svätou stolicou,“ napísal Žilinka.

K prechodnému zrušeniu 15. septembra ako dňa pracovného pokoja sa vyjadrila aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS) s tým, že o neprikázanom sviatku Sedembolestnej Panny Márie rozhodne Svätá stolica. „Pre vyjadrenie účasti cirkvi na zastabilizovaní financií sme zostali otvorení dialógu o neprikázanom sviatku Sedembolestnej Panny Márie, o ktorom rozhodne Svätý stolec. Uvedomujeme si, že hoci v prípade potvrdenia dočasnej výnimky z Vatikánskej zmluvy všetci bolestne pocítime stratu ďalšieho dňa pracovného pokoja v nasledujúcom roku, duchovný odkaz a ochrana Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, sa tým neoslabí,“ vyhlásila KBS.

Zdroj: Info.sk, TASR
