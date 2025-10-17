Putin po telefonáte s Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti
- DNES - 10:42
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti Ruskej federácie.
S odvolaním sa na Putinovho poradcu Jurija Ušakova o tom v piatok informovali ruské tlačové agentúry, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a Interfax.
Podľa Ušakovových slov ruský prezident poskytol Rade bezpečnosti podrobný brífing o telefonáte so svojím americkým náprotivkom. „Včera večer, hneď po telefonickom rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ruský prezident Vladimir Vladimirovič Putin zhromaždil v Kremli stálych členov Rady bezpečnosti a podrobne ich informoval o obsahu výmeny názorov so svojím americkým kolegom,“ citovala agentúra Interfax Ušakova.
Prezidenti sa počas štvrtkového telefonického rokovania zhodli na organizácii ďalšieho bilaterálneho summitu o vojne na Ukrajine. Ten by sa mal počas najbližších dvoch týždňov uskutočniť v maďarskej Budapešti. Trump sa v piatok stretne tiež s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Agentúra Reuters vysvetľuje, že ruská Rada bezpečnosti je kľúčovou platformou pre prijímanie rozhodnutí v najdôležitejších otázkach národnej bezpečnosti. Predsedá jej ruský prezident a na zasadnutiach sa zúčastňujú aj jej podpredseda Dmitrij Medvedev, tajomník Sergej Šojgu, ministri obrany, zahraničných vecí a vnútra či šéfovia bezpečnostných služieb.
