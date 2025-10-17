  • Články
Bratislava

Prečo chce Trump rokovať s Putinom v Budapešti? Môže ísť o veľké víťazstvo Orbána

Plán schôdzky Trumpa s Putinom v Maďarsku mohol byť spontánnym nápadom.

Ak americký prezident Donald Trump prišiel s nápadom ďalšieho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, tentoraz v Budapešti, tak to zrejme urobil preto, lebo môže mať pocit, že Rusi sú konečne ochotní rokovať a dosiahnuť dohodu. Pokiaľ to tak bude, môže to byť veľké víťazstvo aj pre maďarského premiéra Viktora Orbána nezávisle od toho, že by Trump iba kvôli schôdzke s Orbánom do maďarského hlavného mesta necestoval. Uviedol to v piatok v analýze server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Plán schôdzky Trumpa s Putinom v Maďarsku mohol byť spontánnym nápadom, pričom zo správ pochádzajúcich z oboch strán s návrhom prišiel šéf Bieleho domu. S maďarskou vládou nápad nemohol byť skôr konkrétnejšie prediskutovaný, pretože ani Orbán sa o takomto stretnutí nikdy nezmienil.

Server podotýka, že maďarský premiér už dlho lobuje v prospech americko-maďarského summitu v Budapešti. Uprostred prebiehajúcej najvyhrotenejšej volebnej kampane uplynulých 15 rokov by totiž veľmi rád privítal Trumpa v Budapešti.

Viacero zdrojov pre 24.hu uviedlo, že Trump by len kvôli Orbánovi necestoval do Maďarska. Hoci rokovania medzi oboma stranami prebiehajú už dlhší čas, Američania zatiaľ nepovažovali maďarskú ponuku na budapeštiansku schôdzku za dostatočne presvedčivú na to, aby americký prezident kvôli nej cestoval do Budapešti.

Odkazom americkej strany zostáva, že summit by sa síce mohol konať, ale vo Washingtone, teda Orbán by mal cestovať za Trumpom.

Keď maďarský ministerský predseda nedávno oznámil, že sa uskutoční stretnutie s Trumpom, nešpecifikoval miesto ani presný čas. Orbán sa však s Trumpom na egyptskom mierovom summite rozlúčil slovami, že sa stretnú vo Washingtone 8. novembra. Táto informácia sa dostala na verejnosť len vďaka mikrofónu, ktorý zostal náhodne zapnutý.

Podľa zdrojov servera by počas volebnej kampane do Maďarska aj tak prišiel nejaký vysoký americký predstaviteľ, aby demonštroval dobrý vzťah medzi Washingtonom a Budapešťou, nebol by to však Trump.

Zdroj: Info.sk, TASR
