Ďalší výbuch bankomatu: Na mieste zasahuje kriminálka
Bankomat bol umiestnený bol na budove obecného úradu.
V Tešedíkove v okrese Šaľa v piatok v skorých ranných hodinách vybuchol bankomat. Umiestnený bol na budove obecného úradu. Na miesto sa presúvajú pracovníci Kriminalisticko-expertízneho ústavu z Bratislavy, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Pri výbuchu boli poškodené aj sklenené výplne okolitých domov. Polícia aktuálne na mieste vykonáva všetky potrebné procesné úkony.
Kaliňák: Slovensko a Ukrajina majú intenzívne vzťahy
Vláda SR podľa Roberta Kaliňáka pripravovala pre Ukrajinu ďalšiu humanitárnu pomoc.
Prokurátor vrátil prípad obvineného Kajetána Kičuru vyšetrovateľovi
Prokurátor vrátil vec vyšetrovateľovi na doplnenie s pokynom na znovu predloženie.
Čelná zrážka osobáku s kamiónom: Cesta je neprejazdná
Polícia je na mieste a usmerňuje dopravu.
Slovenská a ukrajinská vláda bude rokovať v Košiciach
Členovia slovenskej a ukrajinskej vlády budú spoločne rokovať v piatok v priestoroch Historickej radnice v Košiciach. Pôjde o ďalšie vzájomné konzultácie medzi Slovenskom a Ukrajinou na vládnej úrovni.