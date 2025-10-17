Zelenskyj sa stretol s výrobcami Patriotov a Tomahawkov
- DNES - 10:20
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že sa stretol s predstaviteľmi americkej zbrojárskej spoločnosti, ktorá vyrába rakety Tomahawk a systémy protivzdušnej obrany Patriot. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Rokovali sme o výrobnej kapacite (spoločnosti) Raytheon, možných oblastiach spolupráce pri posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany, možnostiach dlhého dosahu, ako aj o perspektívach spoločnej ukrajinsko-americkej výroby,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Ukrajinský líder sa v piatok stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Hlavným bodom rokovaní sú Tomahawky. Prirodzene, je tu aj otázka Patriotov,“ uviedol zdroj AFP. „Zdá sa, že Američania vo všeobecnosti chápu, že pomoc Ukrajine im prináša body a podobne ako tlak na Rusko prispeje k ukončeniu celého konfliktu,“ povedal zdroj.
Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Putin vyhlásil, že dodanie týchto rakiet Ukrajine by zničilo vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom a eskalovalo vojnu. Rakety dokážu letieť až do vzdialenosti 2500 kilometrov a Kyjevu by umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území.
