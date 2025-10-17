  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 17.10.2025Meniny má Hedviga
Bratislava

Orbán tvrdí, že bude v piatok hovoriť s Putinom

  • DNES - 9:31
  • Budapešť
Orbán tvrdí, že bude v piatok hovoriť s Putinom

Maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió uviedol, že bude ešte v piatok hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a MTI.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyjadril očakávanie, že sa so svojím ruským náprotivkom stretne do dvoch týždňov v Budapešti. Maďarský premiér po telefonáte s Trumpom potvrdil, že prípravy na summit USA-Rusko už prebiehajú.

Podľa Orbána stretnutie „bude o mieri“ a ak dôjde k uzavretiu mierovej dohody, povedie to k novej fáze hospodárskeho rozvoja v Maďarsku a Európe. Predseda maďarskej vlády potvrdil, že by sa stretnutie Trumpa a Putina mohlo uskutočniť do dvoch týždňov.

Orbán tvrdí, že Budapešť je jediným miestom v Európe, kde sa takéto stretnutie môže uskutočniť. „Maďarsko je takmer jedinou krajinou, ktorá sa zasadzuje za mier, už tri roky sa dôsledne, otvorene, nahlas a aktívne zasadzuje za mier,“ uviedol.

Okrem toho je podľa neho výhodou to, že „je vo funkcii už dlho, pozná všetkých a všetci poznajú jeho“. „Ak hľadali bezpečné miesto z hľadiska mieru a technického zabezpečenia, kde by ich neprekvapili žiadne politické udalosti, teda hľadali predvídateľné prostredie, potom sa Budapešť javí ako logická voľba,“ dodal.

Schôdzku s Putinom avizoval Trump po ich štvrtkovom spoločnom telefonáte, ktorý označil za produktívny. „Myslím, že to bol veľmi dobrý telefonát,“ povedal novinárom v Bielom dome, kde v piatok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Trump sa s Putinom podľa svojich slov dohodol, že na budúci týždeň sa stretnú vysokopostavení prezidentskí poradcovia z oboch krajín. Za americkú stranu povedie delegáciu minister zahraničných vecí a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Marco Rubio. Rusko bude zastupovať šéf diplomacie Sergej Lavrov. Miesto tejto schôdzky ešte neurčili.

„Včera neskoro večer som telefonoval s námestníkom ministra zahraničných vecí USA Christopherom Landauom aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a začali sme s prípravami na summit,“ napísal v piatok ráno na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Maďarsko je podľa neho pripravené hostiť summit. „Prezidentom poskytneme všetky podmienky na plodné rozhovory,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Putin po telefonáte s Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti

Putin po telefonáte s Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti

DNES - 10:42Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zvolal zasadnutie Rady bezpečnosti Ruskej federácie.

Prečo chce Trump rokovať s Putinom v Budapešti? Môže ísť o veľké víťazstvo Orbána

Prečo chce Trump rokovať s Putinom v Budapešti? Môže ísť o veľké víťazstvo Orbána

DNES - 10:40Zahraničné

Plán schôdzky Trumpa s Putinom v Maďarsku mohol byť spontánnym nápadom.

Zelenskyj sa stretol s výrobcami Patriotov a Tomahawkov

Zelenskyj sa stretol s výrobcami Patriotov a Tomahawkov

DNES - 10:20Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že sa stretol s predstaviteľmi americkej zbrojárskej spoločnosti, ktorá vyrába rakety Tomahawk a systémy protivzdušnej obrany Patriot.

Na protestoch proti Trumpovi sa očakáva účasť miliónov ľudí

Na protestoch proti Trumpovi sa očakáva účasť miliónov ľudí

DNES - 6:15Zahraničné

Na celonárodných protestoch proti politike amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v sobotu očakáva účasť miliónov Američanov.

Vosveteit.sk
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky hesláObľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmiTvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odporEurópsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účetCez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP