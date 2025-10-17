  • Články
Piatok, 17.10.2025Meniny má Hedviga
Bratislava

Čelná zrážka osobáku s kamiónom: Cesta je neprejazdná

  • DNES - 7:20
  • Turňa nad Bodvou
Čelná zrážka osobáku s kamiónom: Cesta je neprejazdná

Polícia je na mieste a usmerňuje dopravu.

Úsek cesty I/16 pri križovatke s ulicou Hájskou v blízkosti čerpacej stanice v Turni nad Bodvou je pre dopravnú nehodu úplne neprejazdný. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Ako spresnila, došlo k čelnej zrážke osobného a nákladného motorového vozidla. „Vodič osobného auta utrpel vážne zranenia,“ uvádza.

Polícia je na mieste a usmerňuje dopravu. Vodičov žiada, aby úsek obchádzali a rešpektovali jej pokyny.

Zdroj: Info.sk, TASR
