  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 17.10.2025Meniny má Hedviga
Bratislava

Na protestoch proti Trumpovi sa očakáva účasť miliónov ľudí

  • DNES - 6:15
  • Washington
Na protestoch proti Trumpovi sa očakáva účasť miliónov ľudí

Na celonárodných protestoch proti politike amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v sobotu očakáva účasť miliónov Američanov, uviedla agentúra AFP.

Protesty usporadúva hnutie Žiadni králi (No Kings), ktoré združuje približne 300 organizácií, píše TASR.

Organizátori naplánovali viac ako 2600 demonštrácií, ktoré sa budú konať naprieč Spojenými štátmi - od San Francisca po New York - a v niektorých mestách v Kanade. Ich účastníci chcú podľa vyhlásenia vyslať odkaz, že USA sú krajina, kde sú si všetci ľudia rovní, a že sa nenechajú ovládať strachom ani silou.

Najnovšia vlna protestov prichádza uprostred rastúcej frustrácie z pretrvávajúceho zastavenia činnosti vlády, tzv. shutdownu, a rozsiahleho odporu voči vojenským zásahom Trumpa proti mestám vedených demokratmi, poznamenal spravodajský portál Axios.

Vedenie Republikánskej strany - vrátane predsedu Snemovne reprezentantov Mikea Johnsona - kritizovalo hnutie Žiadni králi za to, že sa chystá zorganizovať „zhromaždenie nenávisti voči Amerike“. Republikánsky senátor Roger Marshall dokonca vyhlásil, že na protestujúcich bude musieť reagovať Národná garda.

Prvé zhromaždenie hnutia sa konalo 14. júna ako reakcia na vojenskú prehliadku, ktorú Trump naplánoval na 250. výročie americkej armády a na svoje 79. narodeniny. Podľa AFP išlo o najväčší deň demonštrácií, ktorý prilákal obrovské davy ľudí, odkedy sa republikánsky prezident vrátil v januári do Bieleho domu.

Spoluzakladateľka iniciatívy Indivisible Project Leah Greenbergová, ktorú citovala francúzska agentúra, ostro kritizovala Trumpovu administratívu za vyslanie príslušníkov Národnej gardy do miest, tvrdý postup proti migrantom bez dokladov a stíhanie politických oponentov.

Ide o klasickú príručku autoritárskeho správania – vyhrážať sa, očierňovať, klamať a strašiť ľudí, aby sa podriadili. My sa však nenecháme zastrašiť. Nenecháme sa zlomiť,“ dodala Greenbergová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kapela Kiss prišla o bývalého člena, zomrel vo veku 74 rokov

Kapela Kiss prišla o bývalého člena, zomrel vo veku 74 rokov

DNES - 6:12Zahraničné

Vo veku 74 rokov zomrel niekdajší sólový gitarista a spoluzakladateľ americkej rockovej kapely Kiss Ace Frehley.

Trumpovho exporadcu obvinili z uchovávania utajovaných informácií

Trumpovho exporadcu obvinili z uchovávania utajovaných informácií

DNES - 6:10Zahraničné

Bývalého poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa Johna Boltona vo štvrtok obvinili z nezákonného uchovávania a prenášania utajovaných informácií o národnej bezpečnosti.

Zelenskyj: Rusko sa ponáhľa obnoviť dialóg, len čo počuje o Tomahawkoch

Zelenskyj: Rusko sa ponáhľa obnoviť dialóg, len čo počuje o Tomahawkoch

DNES - 6:08Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po pricestovaní do Washingtonu vyjadril nádej, že impulz vyplývajúci z dosiahnutia mierovej dohody na Blízkom východe pomôže ukončiť vojnu na Ukrajine.

Zelenskyj pristál vo Washingtone, v piatok ho čaká schôdzka s Trumpom

Zelenskyj pristál vo Washingtone, v piatok ho čaká schôdzka s Trumpom

VČERA - 22:25Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Washingtonu, potvrdila ukrajinská delegácia.

Vosveteit.sk
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky hesláObľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmiTvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odporEurópsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účetCez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?
Do Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkouDo Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP