Slovenská a ukrajinská vláda bude rokovať v Košiciach
Členovia slovenskej a ukrajinskej vlády budú spoločne rokovať v piatok v priestoroch Historickej radnice v Košiciach. Pôjde o ďalšie vzájomné konzultácie medzi Slovenskom a Ukrajinou na vládnej úrovni.
„Spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny prinášajú dobré výsledky,“ skonštatoval premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý zároveň ocenil konštruktívny dialóg s predchádzajúcim ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom i to, že počas septembrového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským mohol nadviazať dialóg aj s terajšou predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou.
V Košiciach sú naplánované viaceré bilaterálne konzultácie, napríklad stretnutie ministrov zahraničných vecí, rezortné stretnutie zamerané na cezhraničnú spoluprácu a dopravné spojenia či na spoluprácu v oblasti energetiky. Rovnako tak majú byť zamerané na obranný priemysel, obnovu Ukrajiny, integráciu do EÚ a oblasť poľnohospodárstva i oblasť školstva. Konať sa má aj bilaterálne rokovanie premiérov oboch krajín.
Na Slovensku sa členovia vlády SR a Ukrajiny stretli v apríli 2024 v Michalovciach, vzájomné konzultácie sa konali aj na ukrajinskej strane pri Užhorode.
Stav Kolonádového mosta v Piešťanoch je vážny, uzavretý bude niekoľko mesiacov
Stav Kolonádového mosta, ktorý radnica uzavrela v stredu, je vážny.
SHMÚ priniesol predpoveď: Toto nás čaká cez víkend
Cez víkend sa mierne ochladí, bude aj viac slnka.
Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska
Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska. Nesúhlasia s pokusmi o odkláňanie krajiny na východ, do sféry vplyvu ruského prezidenta Vladimira Putina.
Hromadná nehoda: Na diaľnici D1 sa zrazili štyri autá
Na mieste sa tvoria kolóny.