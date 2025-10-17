  • Články
Slovenská a ukrajinská vláda bude rokovať v Košiciach

  • DNES - 6:13
  • Bratislava/Košice
Členovia slovenskej a ukrajinskej vlády budú spoločne rokovať v piatok v priestoroch Historickej radnice v Košiciach. Pôjde o ďalšie vzájomné konzultácie medzi Slovenskom a Ukrajinou na vládnej úrovni.

Spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny prinášajú dobré výsledky,“ skonštatoval premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý zároveň ocenil konštruktívny dialóg s predchádzajúcim ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom i to, že počas septembrového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským mohol nadviazať dialóg aj s terajšou predsedníčkou vlády Ukrajiny Julijou Svyrydenkovou.

V Košiciach sú naplánované viaceré bilaterálne konzultácie, napríklad stretnutie ministrov zahraničných vecí, rezortné stretnutie zamerané na cezhraničnú spoluprácu a dopravné spojenia či na spoluprácu v oblasti energetiky. Rovnako tak majú byť zamerané na obranný priemysel, obnovu Ukrajiny, integráciu do EÚ a oblasť poľnohospodárstva i oblasť školstva. Konať sa má aj bilaterálne rokovanie premiérov oboch krajín.

Na Slovensku sa členovia vlády SR a Ukrajiny stretli v apríli 2024 v Michalovciach, vzájomné konzultácie sa konali aj na ukrajinskej strane pri Užhorode.

Zdroj: Info.sk, TASR
