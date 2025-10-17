  • Články
Piatok, 17.10.2025Meniny má Hedviga
Bratislava

Trumpovho exporadcu obvinili z uchovávania utajovaných informácií

  • DNES - 6:10
  • Washington
Bývalého poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa Johna Boltona vo štvrtok obvinili z nezákonného uchovávania a prenášania utajovaných informácií o národnej bezpečnosti.

Dlhoročný diplomat sa tak stal tretím Trumpovým kritikom, ktorého za posledné týždne obvinili. Bolton v reakcii odmietol, že by sa dopustil akéhokoľvek protiprávneho konania, podľa neho je obvinenie súčasťou Trumpovho „úsilia zastrašiť“ svojich oponentov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Ako poradca pre národnú bezpečnosť pôsobil Bolton počas prvej Trumpovej administratívy v rokoch 2018 až 2019. S prezidentom sa vtedy dostával do konfliktu v otázkach Iránu, Afganistanu a Severnej Kórey. Po odchode z Bieleho domu sa stal hlasným kritikom Trumpa a v televíznych diskusiách sa pravidelne vyjadruje k zahraničnej politike prezidenta a jeho krokom v otázkach národnej bezpečnosti.

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v auguste v prehľadal Boltonov dom v Marylande i kanceláriu vo Washingtone v rámci vyšetrovania neoprávneného nakladania s utajovanými dokumentmi, ktoré si mohol ponechať z obdobia, keď pôsobil vo vláde.

Podľa ministerstva spravodlivosti Bolton počas svojho pôsobenia vo funkcii Trumpovho poradcu poskytol viac než tisíc stránok zápiskov, ktoré obsahovali informácie klasifikované ako prísne tajné. Na odosielanie týchto informácií údajne používal svoje nevládne a osobné e-mailové účty.

Teraz som sa stal najnovším terčom v zneužívaní ministerstva spravodlivosti na to, aby obvinilo tých, ktorých on (Trump) považuje za svojich nepriateľov — a to buď obvineniami, ktoré už boli predtým zamietnuté, alebo skreslením faktov,“ reagoval Bolton vo vyhlásení citovanom AP.

Trump predtým na otázku podľa stanice CNN novinárom v Bielom dome odpovedal, že o obvinení vopred nevedel. Boltona však označil za „zlého človeka“. „Myslím si, že je to zlý človek. Tak to proste je,“ uviedol americký prezident.

Prvá Trumpova vláda sa neúspešne pokúsila zabrániť vydaniu Boltonovej knihy, o ktorej tvrdila, že obsahuje utajované informácie. V prvý deň po návrate do úradu v januári tohto roka Trump odobral bezpečnostné previerky viac ako štyrom desiatkam bývalých predstaviteľov spravodajských služieb vrátane Boltona, pripomína AP.

Zdroj: Info.sk, TASR
