Zelenskyj: Rusko sa ponáhľa obnoviť dialóg, len čo počuje o Tomahawkoch
- DNES - 6:08
- Washington
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po pricestovaní do Washingtonu vyjadril nádej, že impulz vyplývajúci z dosiahnutia mierovej dohody na Blízkom východe pomôže ukončiť vojnu na Ukrajine.
Je presvedčený, že podobne ako proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas aj vo vzťahu k Rusku bude nevyhnutne fungovať postoj založený na sile. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Už teraz vidíme, že Moskva sa ponáhľa obnoviť dialóg, len čo počuje o Tomahawkoch,“ napísal Zelenskyj s odkazom na americké rakety na sieti X po tom, čo prezident USA Donald Trump avizoval stretnutie so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti.
Ukrajinský líder do Washingtonu pricestoval na schôdzku s Trumpom v Bielom dome, ktorá sa uskutoční v piatok. Okrem toho ho vo štvrtok čakajú stretnutia s predstaviteľmi zbrojných a energetických spoločností, prípadne aj s kongresmanmi a senátormi.
„Očakávame, že impulz na potlačenie terorizmu a vojny, ktorý uspel na Blízkom východe, pomôže ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine. Putin určite nie je odvážnejší ako Hamas alebo akýkoľvek iný terorista. Jazyk sily a spravodlivosti bude nevyhnutne účinkovať aj proti Rusku,“ uviedol Zelenskyj.
Rokovania s Trumpom sa zamerajú na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a možnosti úderov hlboko v ruskom vnútrozemí. Zelenskyj uviedol, že Trumpovi počas telefonátov v uplynulých dňoch predostrel víziu o počte rakiet Tomahawk, ktoré Ukrajina potrebuje na pokračovanie vojenských operácií proti Rusku.
Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať Tomahawky, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Putin uviedol, že dodanie týchto rakiet Kyjevu by ohrozilo mierové riešenie konfliktu na Ukrajine.
