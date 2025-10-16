Muž zaútočil s elektrickou pílou na predavačku
- DNES - 21:59
- Horní Blatná
Polícia vyšetruje brutálny incident.
Mimoriadne brutálny útok sa odohral v stredu (15.10.) večer v malom českom mestečku Horní Blatná v Karlovarskom kraji. Tridsaťdvaročný cudzinec tam v predajni potravín napadol 55-ročnú predavačku so zapnutou elektrickou motorovou pílou. Žena útok prežila len vďaka duchaprítomnosti náhodného okoloidúceho.
Podľa informácií portálu Krimi Plzeň vošiel muž nemeckej národnosti do večierky krátko pred siedmou hodinou večer. Obchod už v minulosti niekoľkokrát navštívil, tentoraz si však so sebou priniesol elektrickú pílu. Po krátkej slovnej výmene s predavačkou vietnamského pôvodu na ňu zaútočil, pričom ju porezal na hlave, krku a rukách.
Zasiahol okoloidúci muž
Žene sa podarilo utiecť, no útočník ju s pílou v ruke naďalej prenasledoval po predajni. Celý incident zachytila bezpečnostná kamera. V ďalšom vyčíňaní mu zabránil až miestny muž, ktorý na neho z ulice zakričal. Tento zásah pravdepodobne predavačke zachránil život.
Záchranári na mieste ošetrili ženu, ktorá utrpela mnohopočetné rezné rany a ďalšie poranenia. „Napadnutej päťdesiatpäťročnej žene bola poskytnutá prvá pomoc a následne bola s vážnymi zraneniami v hornej polovici tela prevezená vozidlom Zdravotníckej záchrannej služby do nemocnice,“ uviedla policajná hovorkyňa Kateřina Pešková.
Útočník bol zadržaný
Policajná hliadka, ktorá dorazila na miesto, zadržala 32-ročného cudzinca neďaleko miesta činu. Dychová skúška na alkohol aj test na drogy boli u neho negatívne. Podľa miestnych obyvateľov bol mladý Nemec ubytovaný v neďalekom hosteli už niekoľko dní a správal sa zvláštne. Údajne vyvolával spory a obťažoval ženy.
Kriminalisti začali trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Motív činu je predmetom ďalšieho vyšetrovania.
