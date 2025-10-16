  • Články
Stav Kolonádového mosta v Piešťanoch je vážny, uzavretý bude niekoľko mesiacov

  • DNES - 21:07
  • Piešťany
Stav Kolonádového mosta, ktorý radnica uzavrela v stredu (15. 10.), je vážny.

Uzavretý bude niekoľko mesiacov, kým nebudú zrekonštruované poškodené piliere. Počas dňa prebiehalo rokovanie za účasti odborníkov, statikov a Žilinskej univerzity. Oznámil to primátor mesta Peter Jančovič na štvrtkovej tlačovej konferencii. Na opravu bude musieť mesto zobrať úver vo výške približne 2,65 milióna eur.

Podľa primátora má most päť pilierov, dva z nich vykazujú stav vysokej degradácie, sanácia bola plánovaná na rok 2026. Práve v súvislosti s tým prebiehajú už od roku 2021 pravidelné tzv. epochové merania. „V nich meraní sledujeme pohyby na moste a na základe toho sme pripravili projektovú dokumentáciu. Aktuálne máme stavebné povolenie vydané,“ uviedol.

Statik, s ktorým mesto na projekte spolupracuje si vyžiadal, aby situáciu zmonitorovali, už niekoľkýkrát, potápači. „Stav dvoch pilierov mosta sa im nepozdával. Majú pocit zvýšenej degradácie medzi jednotlivými meraniami,“ priblížil s tým, že náhodné zrútenie nehrozí, most by sa však nemal byť zaťažený vyššou váhou akú má on sám. Väčší pohyb osôb po moste je teda vylúčený.

Aktuálne je nevyhnutné, aby mesto na situáciu s mostom dohliadalo. Ak by dochádzalo k ďalším naplaveninám, mohli by totiž vytvoriť posuny vo vertikálnom smere prúdenia rieky Váh a následné problémy s poškodenými piliermi. „Taktiež budeme robiť ďalšie obhliadky za účasti potápačov, aby sme sa aj s vodohospodármi mohli koordinovať odľahčovanie mostu,“ ozrejmil s tým, že na dodržiavanie zákazu vstupu bude naďalej dohliadať polícia.

Okrem toho spomenul aj vymývanie dna rieky Váh. „Ešte pred niekoľkými rokmi bolo vymytie na úrovni troch metrov, teraz hovoríme o šiestich metroch. To znamená, že prúd odniesol viac štrku a aj z toho dôvodu sú obnažené pilóty pilierov. Je to v podstate oceľová konštrukcia, ktorá je zaliata betónom, niektoré z tých betónov sú deštruované tak, že poodpadávali z piliera. Taktiež sú tam aj značné porušenia samotnej oceľovej konštrukcie a podliehajú korózii. To, do akej miery, je v tejto chvíli ešte priskoro vyhodnocovať,“ vysvetlil.

Za pozitívne Jančovič označil, že v roku 2021 sa podarilo zrekonštruovať lávku na vedľajšom moste pre peších a pre cyklistov. „To nám teraz zabezpečuje, že neďaleko od kolonádového mostu je k dispozícii bezpečný prechod pre ľudí na Kúpeľný ostrov aj do mesta,“ dodal.

Spomenul, že situácia vznikala postupne v dlhšom časovom horizonte, mestu sa však nedarilo získať financie na opravu. „Písali sme množstvo listov na rôzne ministerstvá, na najvyššie inštitúcie Slovenskej republiky, ktoré nás odkazovali jedna na druhú. Kultúra tvrdí, že to je doprava a výstavba, výstavba, tvrdí, že to nie je dopravný most, ale iba most pre peších. Musíme ísť z vlastných, resp. úverových zdrojov. Budeme musieť brať úver niekde v hodnote okolo 2,5 milióna eur,“ doplnil Jančovič.

Zdroj: Info.sk, TASR
