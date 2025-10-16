Trump oznámil, že s Putinom sa stretne v Budapešti
- DNES - 20:22
- Washington/Moskva/Budapešť
Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa stretnú v Budapešti. Oznámil to po skončení ich telefonátu vo štvrtok večer šéf Bieleho domu, avšak bez uvedenia termínu schôdzky, informuje TASR.
Podľa Trumpa dosiahli počas telefonátu „veľký pokrok“.
„Prezident Putin a ja sa stretneme na dohodnutom mieste - v Budapešti v Maďarsku - a uvidíme, či dokážeme ukončiť túto neslávnu vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Pripomenul, že v piatok k nemu do Washingtonu zavíta ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, s ktorým chce hovoriť okrem iného aj o obsahu telefonátu s Putinom.
Ruský prezident Trumpovi počas rozhovoru údajne zablahoželal k dosiahnutiu mieru na Blízkom východe. „Povedal, že je to niečo, o čom ľudia snívali stáročia,“ zdôraznil Trump. Americký prezident je podľa vlastných slov presvedčený, že tento úspech na Blízkom východe pomôže aj v rokovaniach o skončení vojny na Ukrajine.
Putin vraj odovzdal Trumpovej manželke Melanii poďakovanie za jej angažovanosť v tom, aby sa ukrajinské deti odvedené z oblastí bojov ruskými vojakmi, dostali späť k svojim rodinám.
„Veľa hovoril aj o obchode medzi Ruskom a Spojenými štátmi, keď sa raz vojna na Ukrajine skončí,“ informoval tiež Trump.
Dohodli sa vraj tiež, že na budúci týždeň sa stretnú vysokopostavení prezidentskí poradcovia z oboch krajín. Za americkú stranu povedie delegáciu minister zahraničných vecí a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Marco Rubio. Miesto tejto schôdzky ešte neurčili.
„Plánované stretnutie amerického a ruského prezidenta je skvelou správou pre mierumilovné národy sveta. Sme pripravení,“ reagoval maďarský premiér Viktor Orbán na platforme X. Na Facebooku zas skonštatoval, že je to ďalšia skvelá šanca na mier. „A to je ešte iba štvrtok!“ dodal.
