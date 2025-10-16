  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 16.10.2025Meniny má Vladimíra
Bratislava

Orbán oznámil, že vláda pripravuje zavedenie 14. dôchodku

  • DNES - 20:20
  • Budapešť
Orbán oznámil, že vláda pripravuje zavedenie 14. dôchodku

Maďarská vláda pracuje na zavedení 14. dôchodku. Oznámil to vo štvrtok na Facebooku premiér Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Vláda usilovne pracuje na zavedení 14. mesačného dôchodku,“ napísal Orbán, ktorý pripomenul, že jeho vláda pred 15 rokmi dosiahla dohodu s maďarskými dôchodcami. Podľa nej bol obnovený 13. dôchodok, pričom kabinet sa zaručil, že hodnota dôchodkov sa nebude znižovať. Predmetom dohody bol aj prísľub, že ak sa maďarskej ekonomike bude dariť, budú z toho profitovať aj dôchodcovia.

Minister výstavby a dopravy János Lázár už v stredu avizoval tento krok vlády a dodal, že vláda verí, že toto môže byť najspravodlivejšie riešenie na zlepšenie situácie dôchodcov s nízkymi príjmami. Poukázal na to, že z 2,4 milióna dôchodcov poberá pol milióna menej ako 240.000 forintov (614 eur), zatiaľ čo 250.000 poberá dávky menej než 140.000 forintov (358 eur).

Server 444.hu v tejto súvislosti pripomenul, že vládna strana Fidesz 14. dôchodok sľubovala už aj v predvolebnej kampani v roku 2006, ale v uplynulých 15 rokoch svoj sľub nedokázala splniť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump oznámil, že s Putinom sa stretne v Budapešti

Trump oznámil, že s Putinom sa stretne v Budapešti

DNES - 20:22Zahraničné

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa stretnú v Budapešti.

Orbán sa Moskvy pýtal, čo sa stane po zhabaní ruských aktív v EÚ

Orbán sa Moskvy pýtal, čo sa stane po zhabaní ruských aktív v EÚ

DNES - 18:44Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán kontaktoval Rusko, aby zistil, aké protiopatrenia by podniklo.

Streľba v blízkosti školy: Hlásia viaceré obete

Streľba v blízkosti školy: Hlásia viaceré obete

DNES - 15:16Zahraničné

Streľba v Česku si vyžiadala dve obete, páchateľ je v rukách polície.

Netanjahu: Sme odhodlaní zabezpečiť návrat všetkých rukojemníkov z Pásma Gazy

Netanjahu: Sme odhodlaní zabezpečiť návrat všetkých rukojemníkov z Pásma Gazy

DNES - 13:35Zahraničné

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že Izrael je „odhodlaný“ zabezpečiť prinavrátenie tiel všetkých zosnulých rukojemníkov, ktoré hnutie Hamas stále zadržiava v Pásme Gazy.

Vosveteit.sk
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky hesláObľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmiTvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odporEurópsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účetCez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?
Do Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkouDo Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP