Štvrtok, 16.10.2025Meniny má Vladimíra
10°Bratislava

Smer-SD reagoval na zákaz dovozu ruského plynu do EÚ

  • DNES - 19:18
  • Bratislava
Zákaz dovozu energetických surovín z Ruska je podľa Smeru existenčným ohrozením.

Návrh na úplný zákaz dovozu ruského plynu, ropy, jadra a ich produktov už od 1. januára 2026 predstavuje existenčné ohrozenie nielen pre Slovensko a Maďarsko, ale aj pre konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) ako celku. Informovala o tom vo štvrtok koaličná strana Smer-SD.

Preto v spolupráci s maďarskými europoslancami z frakcie Patrioti posielame list komisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom ho žiadame, aby na rozdiel od progresívcov prejavil aspoň štipku zdravého rozumu a zmyslu pre ekonomickú realitu,“ zdôraznila strana.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a výboru pre medzinárodný obchod (INTA) vo štvrtok schválili návrhy plánov na zákaz dovozu ruského plynu do členských krajín EÚ. EP v správe pre médiá spresnil, že návrh tejto legislatívy má chrániť záujmy Únie pred zneužívaním dodávok energie Ruskou federáciou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Letecká spoločnosť oznámila predaj leteniek na linke Bratislava - Košice a späť

Letecká spoločnosť oznámila predaj leteniek na linke Bratislava - Košice a späť

DNES - 19:23Ekonomické

Spoločnosť Wizz Air už oznámila predaj leteniek na vnútroštátnej linke, ktorá od 21. novembra prepojí Bratislavu s Košicami.

Šutaj Eštok a Babiš sa zhodli na obnovení spoločných zasadnutí vlád SR a Česka

Šutaj Eštok a Babiš sa zhodli na obnovení spoločných zasadnutí vlád SR a Česka

DNES - 18:52Ekonomické

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a predseda českého hnutia ANO Andrej Babiš sa zhodli na obnovení spoločných zasadnutí vlád Slovenska a Česka.

Šaško: Do nemocníc v Košickom kraji smeruje vyše 20 miliónov eur

Šaško: Do nemocníc v Košickom kraji smeruje vyše 20 miliónov eur

DNES - 18:50Ekonomické

O investíciách z plánu obnovy v objeme viac ako 20 miliónov eur s DPH pre nemocnice v Košickom kraji informoval vo štvrtok v Košiciach minister zdravotníctva Kamil Šaško.

Migaľ vysvetlil detaily projektu nového portálu slovensko.sk

Migaľ vysvetlil detaily projektu nového portálu slovensko.sk

DNES - 18:28Ekonomické

Minister investícií Samuel Migaľ na svojej tlačovej konferencii veľmi otvorene a podrobne vysvetlil všetky detaily týkajúce sa projektu nového portálu slovensko.sk.

