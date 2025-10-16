SHMÚ priniesol predpoveď: Toto nás čaká cez víkend
Cez víkend sa mierne ochladí, bude aj viac slnka.
Víkend prinesie mierne ochladenie, ale postupne aj viac slnka. V sobotu (18. 10.) cez Slovensko postúpi ďalej na juh až juhovýchod studený front. V noci a dopoludnia na severe a východe spŕchne na viacerých miestach, inde len ojedinele. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Výdatnosť zrážok však bude malá, väčšinou spadne do troch milimetrov. Popoludní a najmä k večeru sa bude na väčšine územia vyjasňovať,“ uviedli meteorológovia.
V nedeľu (19. 10.) sa bude cez SR presúvať ďalej na juhovýchod stred tlakovej výše, takže bude podľa SHMÚ prevládať slnečné počasie. Ráno a dopoludnia bude ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Denné maximá budú v sobotu 11 až 16 stupňov, na severe väčšinou okolo deväť stupňov Celzia. V nedeľu meteorológovia očakávajú o približne dva stupne chladnejšie. „Nedeľné ráno bude chladné, ojedinele môže mrznúť aj v nížinách,“ podotkli.
V priebehu víkendu a na začiatku budúceho týždňa príde podľa SHMÚ k prestavbe dominantných tlakových útvarov. Tlaková výš sa viac ako týždeň nachádza v oblasti Britských ostrovov a po jej okraji prúdil na Slovensko zo severných šírok chladnejší vzduch. „Cez víkend a na začiatku budúceho týždňa sa bude presúvať cez našu oblasť až k Čiernemu moru, súčasne bude však slabnúť. V oblasti Britských ostrovov a Severného mora sa prehĺbi rozsiahla a hlboká tlaková níž a po jej prednej strane začne od juhozápadu prúdiť do strednej Európy teplejší, ale aj vlhší vzduch,“ skonštatovali odborníci.
