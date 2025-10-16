Šaško: Do nemocníc v Košickom kraji smeruje vyše 20 miliónov eur
- DNES - 18:50
- Košice
O investíciách z plánu obnovy v objeme viac ako 20 miliónov eur s DPH pre nemocnice v Košickom kraji informoval vo štvrtok v Košiciach minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Financie sú určené na rekonštrukcie a prístrojové vybavenie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) a Detskú fakultnú nemocnicu (DFN) Košice, ako aj nemocnicu v Kráľovskom Chlmci, čo odobrila v stredu (15. 10.) vláda.
V prípade UNLP pôjde takmer 6,2 milióna eur na rekonštrukciu a modernizáciu urgentného príjmu na Triede SNP, ďalších zhruba 4,2 milióna eur je určených na chirurgický robotický operačný systém. DFN získa magnetickú rezonanciu s príslušenstvom za zhruba 5,2 milióna eur. Na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti budovy Nemocnice s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci pôjde viac ako 3,5 milióna eur. Vláda takisto osobitne schválila zvýšenie alokácie z plánu obnovy na rekonštrukciu troch pavilónov UNLP na Rastislavovej ulici na zhruba 12,3 milióna eur s DPH. „Som nesmierne rád, že v krátkej budúcnosti v horizonte naozaj dní budú do Košíc a do kraja smerovať zdroje, ktoré presiahnu 20 miliónov eur,“ uviedol Šaško.
Minister poukázal aj na dôležitú oblasť duševného zdravia a chýbajúce lôžka pre detských pacientov v košickom regióne. „Investícia, ktorá už tak bola pomerne významná a po strede je zvýšená o ďalších päť miliónov eur, znamená, že budeme mať lôžka. Naša spoločná ambícia s riaditeľom UNLP je komplexné vyriešenie psychiatrickej starostlivosti pre celý Košický kraj,“ povedal Šaško.
V prípade nových zdrojov z plánu obnovy v objeme viac ako 40 miliónov eur na rozvoj zdravotníckych zariadení ide podľa ministra o prostriedky nájdené na báze efektivity. Financie pôjdu aj pre Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch a nemocnice v Poprade, Liptovskom Mikuláši, Trstenej a Čadci. Termínom na realizáciu projektov je jún budúceho roka.
„Iba v tomto roku v rámci kapitálových investícií do Košického kraja preinvestujeme ďalších viac ako 3,4 milióna eur. A to predovšetkým na tému, ktorá je často podceňovaná aj v zdravotníctve, a to je téma kybernetickej bezpečnosti, modernizácia informačných systémov,“ uviedol minister s tým, že časť zdrojov je určená aj na protipožiarne opatrenia.
Poznamenal, že napriek konsolidácii rezort zdravotníctva na budúci rok zaznamená nárast zdrojov „v tomto momente o ďalších takmer 550 miliónov eur“. Ubezpečil, že budúci rok bude ministerstvo smerovať zdroje na čerpanie kapitálových prostriedkov aj pre krajské a mestské zdravotnícke zariadenia.
Na projekt humanizácie psychiatrickej starostlivosti poukázal riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa s tým, že ide o komplexné riešenie v rámci Košíc a širokého okolia zahŕňajúce starostlivosť o duševné zdravie pre všetky generácie vrátane detí, ako aj stacionáre a dispenzárne ambulancie. „Druhý projekt sa týka rekonštrukcie a modernizácie urgentného príjmu na Triede SNP. Je to urgentné pracovisko, ktoré patrí medzi najvyťaženejšie v rámci celého Slovenska,“ uviedol s tým, že pôvodný stav urgentu už nie je z dlhodobého hľadiska akceptovateľný. Robotický chirurgický systém znamená podľa Beňu radikálnu zmenu chirurgických prístupov s novými možnosťami.
Získanie magnetickej rezonancie špecifickej pre detský vek v DFN je podľa jej riaditeľa Andreja Komana veľmi dôležité. „Je potrebné si uvedomiť, že takéto pracovisko má Slovenská republika vytvorené jedine v Bratislave, v Národnom ústave detských chorôb. Tento krok znamená obrovský impulz pre rozvoj pediatrických odborov, ktoré sa venujú vývojovej anatómii, vývojovým zmenám detského veku, vrodeným vývojovým chybám, pre rozvoj neurologického oddelenia, tímu pracovníkov kliniky detí a dorastu a detského chirurgického pracoviska,“ povedal.
Význam investícií s novým prístrojovým vybavením a lepšími podmienkami aj pre budúcich lekárov ocenil dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Peter Jarčuška. Poslanec Národnej rady SR Igor Šimko (Hlas-SD) vyzdvihol prínos podporených projektov pre celý kraj vrátane regiónu dolného Zemplína a jeho obyvateľov.
