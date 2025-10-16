  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 16.10.2025Meniny má Vladimíra
12°Bratislava

Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska

  • DNES - 18:00
  • Bratislava
Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska

Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska. Nesúhlasia s pokusmi o odkláňanie krajiny na východ, do sféry vplyvu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Výzvu vo štvrtok oficiálne doručili do podateľne Úradu vlády SR a Kancelárie prezidenta SR. Na tlačovom brífingu o tom informoval iniciátor výzvy Tomáš Tauber a signatári Peter Marianek a Peter Tatár.

Pre mňa osobne najdôležitejší bod výzvy je ten, v ktorom vyzývame radových občanov, ako sme aj my, aby išli do boja za prozápadné smerovanie Slovenska. Samozrejme, máme na mysli boj čisto zákonnými prostriedkami, neporušujúci žiadne zákony. Spôsobov, ako sa dá takto bojovať, je iks, a podľa všetkého budeme k nim postupne pristupovať,“ uviedol Tauber.

Vo výzve sformulovali sedem požiadaviek, medzi nimi napríklad odstrihnutie Slovenska od ruských energií. Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v nej vyzývajú, aby prestal útočiť na čelných predstaviteľov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO). Apelujú aj na to, aby predseda vlády prestal používať negatívne výroky na adresu Ukrajiny a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Signatári zároveň požadujú, aby Fico zverejnil obsah svojich rozhovorov s Putinom. „So znepokojením zaznamenávame množiace sa kroky čelných predstaviteľov, ktoré majú za priamy následok vzrastajúcu nedôveru u našich spojencov a partnerov v politických, hospodárskych a obranných spojenectvách. Tieto mimoriadne neobvyklé a radikálne kroky na naše nemilé prekvapenie prezrádzajú sympatie k agresorovi, páchajúcemu zločiny proti ľudskosti,“ priblížil predseda hnutia Human Marianek.

Verejnosť by podľa neho mala poznať zdroj legitimity návštev premiéra v Rusku či Číne. „Bolo to odsúhlasené vládou a parlamentom? Týmito krokmi sme znepokojení a sme presvedčení, že nemajú zakotvenie vo volebných programoch a neboli legitimizované výsledkami volieb,“ podotkol.

Predstaviteľov vládnej moci a koaličné strany ďalej vyzývajú, aby prestali medzi občanmi vyvolávať iracionálne obavy a negatívne emócie voči Západu a Ukrajine. „Vyzývame všetkých politikov vládnych strán, ktorí sa sami označujú za prozápadných, aby v okruhu svojho vplyvu robili všetko, čo je v ich silách, proti tendenciám zaťahovať nás na východ a aby sa začali konečne otvorene ozývať proti proruským vyhláseniam a činom premiéra a ďalších vládnych predstaviteľov,“ zdôraznili.

Signatármi výzvy sú viaceré osobnosti z kultúrnej a občianskej sféry, napríklad Magda Vášáryová, František Šebej, Matej Drlička, Lukáš Cabala, Grigorij Mesežnikov či Jakub Drábik.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tragický koniec pátrania: Turistu našli mŕtveho

Tragický koniec pátrania: Turistu našli mŕtveho

DNES - 17:12Domáce

Turista spadol z vrcholu Rysov.

Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu

Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu

DNES - 16:32Domáce

Predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Bernard Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu z úradu diecézneho biskupa.

Tibor Gašpar: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

Tibor Gašpar: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

DNES - 15:04Domáce

Urážky a osobné invektívy v parlamentnej rozprave sú typické pre poslancov z Hnutia Slovensko Igora Matoviča a časti SaS okolo Márie Kolíkovej, väčšina opozície však diskutuje vecne.

Vosveteit.sk
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmiTvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odporEurópsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účetCez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?
Do Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkouDo Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkou
Čo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsťČo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP