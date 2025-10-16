Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska
Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska. Nesúhlasia s pokusmi o odkláňanie krajiny na východ, do sféry vplyvu ruského prezidenta Vladimira Putina.
Výzvu vo štvrtok oficiálne doručili do podateľne Úradu vlády SR a Kancelárie prezidenta SR. Na tlačovom brífingu o tom informoval iniciátor výzvy Tomáš Tauber a signatári Peter Marianek a Peter Tatár.
„Pre mňa osobne najdôležitejší bod výzvy je ten, v ktorom vyzývame radových občanov, ako sme aj my, aby išli do boja za prozápadné smerovanie Slovenska. Samozrejme, máme na mysli boj čisto zákonnými prostriedkami, neporušujúci žiadne zákony. Spôsobov, ako sa dá takto bojovať, je iks, a podľa všetkého budeme k nim postupne pristupovať,“ uviedol Tauber.
Vo výzve sformulovali sedem požiadaviek, medzi nimi napríklad odstrihnutie Slovenska od ruských energií. Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v nej vyzývajú, aby prestal útočiť na čelných predstaviteľov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO). Apelujú aj na to, aby predseda vlády prestal používať negatívne výroky na adresu Ukrajiny a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Signatári zároveň požadujú, aby Fico zverejnil obsah svojich rozhovorov s Putinom. „So znepokojením zaznamenávame množiace sa kroky čelných predstaviteľov, ktoré majú za priamy následok vzrastajúcu nedôveru u našich spojencov a partnerov v politických, hospodárskych a obranných spojenectvách. Tieto mimoriadne neobvyklé a radikálne kroky na naše nemilé prekvapenie prezrádzajú sympatie k agresorovi, páchajúcemu zločiny proti ľudskosti,“ priblížil predseda hnutia Human Marianek.
Verejnosť by podľa neho mala poznať zdroj legitimity návštev premiéra v Rusku či Číne. „Bolo to odsúhlasené vládou a parlamentom? Týmito krokmi sme znepokojení a sme presvedčení, že nemajú zakotvenie vo volebných programoch a neboli legitimizované výsledkami volieb,“ podotkol.
Predstaviteľov vládnej moci a koaličné strany ďalej vyzývajú, aby prestali medzi občanmi vyvolávať iracionálne obavy a negatívne emócie voči Západu a Ukrajine. „Vyzývame všetkých politikov vládnych strán, ktorí sa sami označujú za prozápadných, aby v okruhu svojho vplyvu robili všetko, čo je v ich silách, proti tendenciám zaťahovať nás na východ a aby sa začali konečne otvorene ozývať proti proruským vyhláseniam a činom premiéra a ďalších vládnych predstaviteľov,“ zdôraznili.
Signatármi výzvy sú viaceré osobnosti z kultúrnej a občianskej sféry, napríklad Magda Vášáryová, František Šebej, Matej Drlička, Lukáš Cabala, Grigorij Mesežnikov či Jakub Drábik.
