Hromadná nehoda: Na diaľnici D1 sa zrazili štyri autá
Na mieste sa tvoria kolóny.
V popoludňajšej špičke došlo na bratislavskom úseku diaľnice D1 k hromadnej dopravnej nehode. Pri výjazde na Gagarinovu ulicu v smere na Prístavný most sa zrazili štyri osobné vozidlá. Vodiči musia v danom úseku počítať so zdržaním.
Ako informovala Zelená vlna STVR, nehoda sa stala vo štvrtok po 17:00 hodine a výrazne skomplikovala dopravu v hlavnom meste. Na mieste zasahujú záchranné zložky. V dôsledku zrážky je blokovaný stredný jazdný pruh, čo spôsobuje spomalenie premávky a tvorbu kolón.
Vodiči by sa mali pripraviť na zdržanie, ktoré sa aktuálne odhaduje na približne 10 minút. Rozsah prípadných zranení a výška materiálnych škôd zatiaľ nie sú známe.
S podobným zdržaním treba rátať aj na výjazde z Bratislavy do Bernolákova po starej Seneckej ceste.
Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska
Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska. Nesúhlasia s pokusmi o odkláňanie krajiny na východ, do sféry vplyvu ruského prezidenta Vladimira Putina.
Tragický koniec pátrania: Turistu našli mŕtveho
Turista spadol z vrcholu Rysov.
Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu
Predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Bernard Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu z úradu diecézneho biskupa.
Tibor Gašpar: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne
Urážky a osobné invektívy v parlamentnej rozprave sú typické pre poslancov z Hnutia Slovensko Igora Matoviča a časti SaS okolo Márie Kolíkovej, väčšina opozície však diskutuje vecne.