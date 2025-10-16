  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 16.10.2025Meniny má Vladimíra
12°Bratislava

Hromadná nehoda: Na diaľnici D1 sa zrazili štyri autá

  • DNES - 17:31
  • Bratislava
Hromadná nehoda: Na diaľnici D1 sa zrazili štyri autá

Na mieste sa tvoria kolóny.

V popoludňajšej špičke došlo na bratislavskom úseku diaľnice D1 k hromadnej dopravnej nehode. Pri výjazde na Gagarinovu ulicu v smere na Prístavný most sa zrazili štyri osobné vozidlá. Vodiči musia v danom úseku počítať so zdržaním.

Ako informovala Zelená vlna STVR, nehoda sa stala vo štvrtok po 17:00 hodine a výrazne skomplikovala dopravu v hlavnom meste. Na mieste zasahujú záchranné zložky. V dôsledku zrážky je blokovaný stredný jazdný pruh, čo spôsobuje spomalenie premávky a tvorbu kolón.

Vodiči by sa mali pripraviť na zdržanie, ktoré sa aktuálne odhaduje na približne 10 minút. Rozsah prípadných zranení a výška materiálnych škôd zatiaľ nie sú známe.

S podobným zdržaním treba rátať aj na výjazde z Bratislavy do Bernolákova po starej Seneckej ceste.

Zdroj: Info.sk, x.com/zelenavlna
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska

Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska

DNES - 18:00Domáce

Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska. Nesúhlasia s pokusmi o odkláňanie krajiny na východ, do sféry vplyvu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Tragický koniec pátrania: Turistu našli mŕtveho

Tragický koniec pátrania: Turistu našli mŕtveho

DNES - 17:12Domáce

Turista spadol z vrcholu Rysov.

Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu

Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu

DNES - 16:32Domáce

Predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Bernard Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu z úradu diecézneho biskupa.

Tibor Gašpar: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

Tibor Gašpar: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

DNES - 15:04Domáce

Urážky a osobné invektívy v parlamentnej rozprave sú typické pre poslancov z Hnutia Slovensko Igora Matoviča a časti SaS okolo Márie Kolíkovej, väčšina opozície však diskutuje vecne.

Vosveteit.sk
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmiTvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odporEurópsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účetCez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?
Do Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkouDo Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkou
Čo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsťČo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP