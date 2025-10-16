Tragický koniec pátrania: Turistu našli mŕtveho
Turista spadol z vrcholu Rysov.
Český turista spadol z vrcholu Rysov vo Vysokých Tatrách, po dvoch dňoch ho záchranári našli mŕtveho. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že operačné stredisko tiesňového volania prijalo žiadosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 43-ročnom mužovi ešte v stredu (15. 10.) v dopoludňajších hodinách, keďže s ním rodina stratila kontakt.
Naposledy sa im s nezvestným podarilo skontaktovať v utorok (14. 10.), keď sa údajne pohyboval v oblasti Rysov. „Pri pátraní boli využité lokalizačné služby operátora, žiaľ, neúspešne. O pomoc bola požiadaná aj letka Ministerstva vnútra SR a záchranári HZS s dronmi, avšak pre nepriaznivé podmienky nebolo možné využiť leteckú techniku,“ uviedla HZS.
Na pátraciu akciu preto odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry pozemne. Pri prehľadávaní danej oblasti našli vo štvrtok telo hľadanej osoby pod stenou nad Žabími plesami. „Žiaľ, pravdepodobne došlo k pošmyknutiu na zľadovatenom povrchu a následnému pádu približne 300 metrov, pri ktorom hľadaná osoba utrpela poranenia nezlučiteľné so životom,“ dodala HZS.
Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska
Známe osobnosti vyzvali na zachovanie prozápadného smerovania Slovenska. Nesúhlasia s pokusmi o odkláňanie krajiny na východ, do sféry vplyvu ruského prezidenta Vladimira Putina.
Hromadná nehoda: Na diaľnici D1 sa zrazili štyri autá
Na mieste sa tvoria kolóny.
Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu
Predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Bernard Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu z úradu diecézneho biskupa.
Tibor Gašpar: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne
Urážky a osobné invektívy v parlamentnej rozprave sú typické pre poslancov z Hnutia Slovensko Igora Matoviča a časti SaS okolo Márie Kolíkovej, väčšina opozície však diskutuje vecne.