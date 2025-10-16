  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 16.10.2025Meniny má Vladimíra
14°Bratislava

Odborári z Kia Slovakia chcú o 250 eur vyššie mzdy a navýšenie odstupného

  • DNES - 16:36
  • Teplička nad Váhom
Odborári z Kia Slovakia chcú o 250 eur vyššie mzdy a navýšenie odstupného

Odborári z automobilky Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom predložili v stredu (15. 10.) zamestnávateľovi návrh nového znenia kolektívnej zmluvy na roky 2026 až 2027. Požadujú zvýšenie miezd o 250 eur a navýšenie odstupného pri prípadnom prepúšťaní. Informoval o tom predseda tamojšej odborovej organizácie Martin Čech.

Odborová organizácia požaduje nárast základných miezd všetkých zamestnancov o 250 eur. Tento návrh reflektuje aktuálnu situáciu, hospodárske výsledky a perspektívu spoločnosti, ako aj príjmovú a nákladovú situáciu zamestnancov. Cieľom návrhu je, aby kolektívna zmluva zabezpečovala vyvážený balans medzi možnosťami zamestnávateľa a garanciou zlepšujúcej sa životnej úrovne zamestnancov,“ uviedol Čech.

Súčasťou návrhu je aj navýšenie odstupného pri prepúšťaní z dôvodu nadbytočnosti. Prechod na elektromobilitu považujú odborári za konkurenčnú nevyhnutnosť závodu, no zároveň si uvedomujú prevažne negatívne dosahy takejto transformácie na zamestnanosť v niektorých prevádzkach.

Hovorca spoločnosti Tomáš Potoček potvrdil prijatie návrhu od zástupcov zamestnancov, ktorým sa oficiálne začína proces kolektívneho vyjednávania. „V nasledujúcich dňoch sa detailne oboznámime s jednotlivými bodmi, odpovieme v zákonnej lehote do 30 dní. Podporujeme otvorený a vecný dialóg, sme pripravení viesť rokovania s cieľom dosiahnuť vyváženú dohodu, ktorá bude zohľadňovať potreby zamestnancov aj strategické záujmy spoločnosti,“ doplnil Potoček.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Saková: Až 90 percent slovenskej ekonomiky je orientovanej na export

Saková: Až 90 percent slovenskej ekonomiky je orientovanej na export

DNES - 13:54Ekonomické

Až 90 percent slovenskej ekonomiky je orientovanej na export, preto každé geopolitické zaváhanie či obchodná vojna na úrovni EÚ sťažujú výkonnosť slovenského hospodárstva.

Premiér nepodporí 19. balík proti Rusku, ak neuvidí rozumné návrhy od EÚ rady

Premiér nepodporí 19. balík proti Rusku, ak neuvidí rozumné návrhy od EÚ rady

DNES - 12:46Ekonomické

Premiér Robert Fico nepodporí 19. balík sankcií proti Rusku, pokiaľ neuvidí rozumné návrhy od Európskej rady.

Wizz Air obnoví lety medzi Bratislavou a Košicami

Wizz Air obnoví lety medzi Bratislavou a Košicami

DNES - 11:10Ekonomické

Prvý let Wizz Airu z Bratislavy do Košíc poletí 21. novembra.

India podľa Trumpa sľúbila zastavenie nákupu ruskej ropy

India podľa Trumpa sľúbila zastavenie nákupu ruskej ropy

DNES - 8:04Ekonomické

Ceny ropy vzrástli vo štvrtok približne o 1 %, keď trhy zareagovali na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že indický premiér Naréndra Módi mu prisľúbil zastavenie nákupu ruskej ropy.

Vosveteit.sk
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmiTvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odporEurópsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účetCez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?
Do Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkouDo Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkou
Čo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsťČo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP