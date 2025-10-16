  • Články
Štvrtok, 16.10.2025
Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu

  • DNES - 16:32
  • Bratislava/Košice
Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a košický arcibiskup Bernard Bober pred dovŕšením 75. roku života ponúkol Svätému Otcovi svoju rezignáciu z úradu diecézneho biskupa. Stanovuje to kánonické právo. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.

Nejde o nič nevšedné, robí tak každý biskup pri dovŕšení 75. veku života. Odporúča sa, aby tak urobil nejaký čas predtým. Mons. B. Bober teda konal v tejto línii,“ uviedla hovorkyňa. Pripomenula, že ide o zloženie funkcie či úradu Najvyššiemu veľkňazovi, ktorý po zvážení všetkých okolností rozhodne, či rezignáciu prijme alebo biskupa ponechá vo funkcii.

Čas, keď pápež rozhodne o ďalšom postupe, nie je vopred známy. „Každý biskup prijíma v duchu poslušnosti rozhodnutie o poverení viesť cirkev v danej diecéze a rovnako v tomto zmysle skladá svoj úrad do rúk Svätého Otca. O jeho rozhodnutí vopred nie je informovaný,“ dodala pre TASR hovorkyňa KBS.

Zdroj: Info.sk, TASR
