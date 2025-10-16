  • Články
Streľba v blízkosti školy: Hlásia viaceré obete

  • DNES - 15:16
  • Smržovka
Streľba v blízkosti školy: Hlásia viaceré obete

Streľba v Česku si vyžiadala dve obete, páchateľ je v rukách polície.

Aktualizované 16:30

V blízkosti základnej školy v českom meste Smržovka v okrese Jablonec nad Nisou došlo vo štvrtok popoludní k streľbe. Tragický incident si podľa polície vyžiadal dva ľudské životy a jedného ťažko zraneného. Ako informovala polícia ČR na sociálnej sieti, podozrivého páchateľa sa podarilo zadržať.

Pomoc sme poskytovali u troch osôb. Dve osoby utrpeli zranenia nezlučiteľné zo životom a lekár u nich mohol len konštatovať smrť. Tretia osoba utrpela vážne zranenia a bola leteckou záchrannou službou transportovaná čo traumacentra libereckej nemocnice,“ informoval hovorca záchrannej služby Michael Georgiev.

Polícia na miesto okamžite vyslala všetky dostupné zložky. Páchateľ je zadržaný a verejnosti podľa polície už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Bližšie podrobnosti o tom, čo sa na mieste stalo, zatiaľ polícia neuviedla a na prípade naďalej intenzívne pracuje.

Podľa CNN Prima NEWS sa incident odohral na ulici, kde sa nachádza základná škola, no podľa polície nie je súvislosť medzi vzdelávacou inštitúciou a streľbou. Streľba sa odohrala zrejme v jednom z rodinných domov alebo v jeho blízkosti.

Zdroj: Info.sk, x.com/PolicieCZ, cnn.iprima.cz
