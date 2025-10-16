Streľba v blízkosti školy: Hlásia viaceré obete
- DNES - 15:16
- Smržovka
Streľba v Česku si vyžiadala dve obete, páchateľ je v rukách polície.
Aktualizované 16:30
V blízkosti základnej školy v českom meste Smržovka v okrese Jablonec nad Nisou došlo vo štvrtok popoludní k streľbe. Tragický incident si podľa polície vyžiadal dva ľudské životy a jedného ťažko zraneného. Ako informovala polícia ČR na sociálnej sieti, podozrivého páchateľa sa podarilo zadržať.
Aktuálně řešíme oznámenou střelbu ve Smržovce na Jablonecku. Na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Podezřelý je zadržen, nikomu dalšímu nehrozí nebezpečí. Podrobnosti zjišťujeme, o vývoji budeme informovat. #policielbk— Policie ČR (@PolicieCZ) October 16, 2025
„Pomoc sme poskytovali u troch osôb. Dve osoby utrpeli zranenia nezlučiteľné zo životom a lekár u nich mohol len konštatovať smrť. Tretia osoba utrpela vážne zranenia a bola leteckou záchrannou službou transportovaná čo traumacentra libereckej nemocnice,“ informoval hovorca záchrannej služby Michael Georgiev.
Polícia na miesto okamžite vyslala všetky dostupné zložky. Páchateľ je zadržaný a verejnosti podľa polície už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Bližšie podrobnosti o tom, čo sa na mieste stalo, zatiaľ polícia neuviedla a na prípade naďalej intenzívne pracuje.
Podľa CNN Prima NEWS sa incident odohral na ulici, kde sa nachádza základná škola, no podľa polície nie je súvislosť medzi vzdelávacou inštitúciou a streľbou. Streľba sa odohrala zrejme v jednom z rodinných domov alebo v jeho blízkosti.
Netanjahu: Sme odhodlaní zabezpečiť návrat všetkých rukojemníkov z Pásma Gazy
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že Izrael je „odhodlaný“ zabezpečiť prinavrátenie tiel všetkých zosnulých rukojemníkov, ktoré hnutie Hamas stále zadržiava v Pásme Gazy.
Horskí záchranári po smrti turistu upozorňujú na podmienky v Tatrách
Poľská Tatranská dobrovoľnícka záchranná služba upozornila vo štvrtok na veľmi náročné podmienky vo vyšších polohách Tatier.
Babiš a Fiala vedú spor o rozpočet, šéf ANO chce pomoc od prezidenta
Medzi končiacou a vznikajúcou vládou v Česku sa rozhorel spor pre návrh o štátnom rozpočte na rok 2026, ktorý kabinet Petra Fialu odmieta opätovne poslať na rokovanie do Poslaneckej snemovne.
Pápež Lev XIV. vyzval medzinárodné spoločenstvo na ukončenie hladu vo svete
Pápež Lev XIV. vo štvrtok naliehavo vyzval lídrov z celého sveta na ukončenie hladu.