SaS vyzýva prezidenta začať disciplinárku voči šéfovi SIS, doručila mu podnet
Opozičná SaS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi.
Podnet na začatie disciplinárky už strana podala do prezidentskej kancelárie. Hlava štátu by mala podľa SaS konať v súvislosti s okolnosťami dopravnej nehody Gašpara, ale aj s ďalšími pochybeniami a podozreniami, napríklad o tom, či Gašpar zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa týkajú SIS.
„Vyzývame ho, aby dobre sledoval všetky kroky, ktoré robí riaditeľ Slovenskej informačnej služby a nakoniec tie, ktoré robil doteraz. Je zrejmé, že by mal nielen vyvodiť kroky politickej zodpovednosti, ale on je priamo disciplinárnym orgánom. Prezident Slovenskej republiky vyvodzuje disciplinárnu zodpovednosť voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby,“ uviedla na tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Mária Kolíková. Pellegrini si podľa nej nie je plne vedomý svojich právomocí.
Kolíková pripomenula, že ak príslušník akéhokoľvek bezpečnostného zboru spácha dopravnú nehodu, má následne prebiehať disciplinárne konanie. Poslankyňa upozorňuje aj na nevyjasnené majetkové pomery Gašpara. „Toto by tiež malo predsa zdvihnúť zo stoličky prezidenta SR. Mal by sa na to pýtať. Rovnako môže k tomu viesť disciplinárne konanie, pretože Gašpar mal by konať tak, aby bol statočný, čestný a prinajmenšom by mali byť zrejmé predsa jeho majetkové pomery. Malo by byť zrejmé, že táto osoba nie je vydierateľná,“ dodala.
Prezident podľa Kolíkovej žiadal Gašpara pri jeho vymenovaní do čela SIS, aby viedol tajnú službu tak, aby sa javila ako politicky nezávislá. Gašpar podľa nej šíril „bludný príbeh o štátnom prevrate“ a tiež pripomenula, že ruská stopa pri bombových vyhrážkach na školy sa nevysvetlila.
SaS tiež avizuje iniciovanie mimoriadnej schôdze parlamentu k návrhu na odvolanie Gašpara z čela SIS. Gašpar bol v auguste účastníkom dopravnej nehody v Nitre, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá.
Tibor Gašpar: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne
Urážky a osobné invektívy v parlamentnej rozprave sú typické pre poslancov z Hnutia Slovensko Igora Matoviča a časti SaS okolo Márie Kolíkovej, väčšina opozície však diskutuje vecne.
Blanár: Jedným z pilierov slovensko-amerického partnerstva je obranná spolupráca
Kľúčovými piliermi slovensko-amerického partnerstva sú obranná spolupráca aj v prepojení na spoločné členstvo v Severoatlantickej aliancii a ekonomické vzťahy s rastúcim dôrazom na energetiku.
Bulharsko si predvolalo slovenského veľvyslanca po návšteve prezidenta
Bulharské ministerstvo označilo vyjadrenia Petra Pellegriniho za neprijateľné.
Polícia hľadá nezvestného Petra, vydali naňho zatykač
Polícia vyzýva verejnosť na súčinnosť pri pátraní po nezvestnom mužovi.