  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 16.10.2025Meniny má Vladimíra
14°Bratislava

SaS vyzýva prezidenta začať disciplinárku voči šéfovi SIS, doručila mu podnet

  • DNES - 14:30
  • Bratislava
SaS vyzýva prezidenta začať disciplinárku voči šéfovi SIS, doručila mu podnet

Opozičná SaS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi.

Podnet na začatie disciplinárky už strana podala do prezidentskej kancelárie. Hlava štátu by mala podľa SaS konať v súvislosti s okolnosťami dopravnej nehody Gašpara, ale aj s ďalšími pochybeniami a podozreniami, napríklad o tom, či Gašpar zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa týkajú SIS.

Vyzývame ho, aby dobre sledoval všetky kroky, ktoré robí riaditeľ Slovenskej informačnej služby a nakoniec tie, ktoré robil doteraz. Je zrejmé, že by mal nielen vyvodiť kroky politickej zodpovednosti, ale on je priamo disciplinárnym orgánom. Prezident Slovenskej republiky vyvodzuje disciplinárnu zodpovednosť voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby,“ uviedla na tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Mária Kolíková. Pellegrini si podľa nej nie je plne vedomý svojich právomocí.

Kolíková pripomenula, že ak príslušník akéhokoľvek bezpečnostného zboru spácha dopravnú nehodu, má následne prebiehať disciplinárne konanie. Poslankyňa upozorňuje aj na nevyjasnené majetkové pomery Gašpara. „Toto by tiež malo predsa zdvihnúť zo stoličky prezidenta SR. Mal by sa na to pýtať. Rovnako môže k tomu viesť disciplinárne konanie, pretože Gašpar mal by konať tak, aby bol statočný, čestný a prinajmenšom by mali byť zrejmé predsa jeho majetkové pomery. Malo by byť zrejmé, že táto osoba nie je vydierateľná,“ dodala.

Prezident podľa Kolíkovej žiadal Gašpara pri jeho vymenovaní do čela SIS, aby viedol tajnú službu tak, aby sa javila ako politicky nezávislá. Gašpar podľa nej šíril „bludný príbeh o štátnom prevrate“ a tiež pripomenula, že ruská stopa pri bombových vyhrážkach na školy sa nevysvetlila.

SaS tiež avizuje iniciovanie mimoriadnej schôdze parlamentu k návrhu na odvolanie Gašpara z čela SIS. Gašpar bol v auguste účastníkom dopravnej nehody v Nitre, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tibor Gašpar: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

Tibor Gašpar: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

DNES - 15:04Domáce

Urážky a osobné invektívy v parlamentnej rozprave sú typické pre poslancov z Hnutia Slovensko Igora Matoviča a časti SaS okolo Márie Kolíkovej, väčšina opozície však diskutuje vecne.

Blanár: Jedným z pilierov slovensko-amerického partnerstva je obranná spolupráca

Blanár: Jedným z pilierov slovensko-amerického partnerstva je obranná spolupráca

DNES - 13:51Domáce

Kľúčovými piliermi slovensko-amerického partnerstva sú obranná spolupráca aj v prepojení na spoločné členstvo v Severoatlantickej aliancii a ekonomické vzťahy s rastúcim dôrazom na energetiku.

Bulharsko si predvolalo slovenského veľvyslanca po návšteve prezidenta

Bulharsko si predvolalo slovenského veľvyslanca po návšteve prezidenta

DNES - 13:10Domáce

Bulharské ministerstvo označilo vyjadrenia Petra Pellegriniho za neprijateľné.

Polícia hľadá nezvestného Petra, vydali naňho zatykač

Polícia hľadá nezvestného Petra, vydali naňho zatykač

DNES - 12:49Domáce

Polícia vyzýva verejnosť na súčinnosť pri pátraní po nezvestnom mužovi.

Vosveteit.sk
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmiTvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odporEurópsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účetCez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?
Do Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkouDo Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkou
Čo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsťČo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsť
Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rokMicrosoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvoduAKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP