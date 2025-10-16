Covid môže ovplyvniť správanie detí, vedci varujú pred týmito následkami
Pokusy na myšiach nasvedčujú, že ochorenie covid-19 ovplyvňuje kvalitu spermií. Následky sa môžu preniesť aj na potomkov.
Následky ochorenia covid-19 sa prejavujú nielen u nakazených, ale pravdepodobne aj u ich potomkov. Informuje o tom nový výskum z dielne Floreyovho inštitútu neurológie a duševného zdravia v Austrálii.
Ako uvádza štúdia zverejnená v časopise Nature Communications, vírusové ochorenie ovplyvňuje kvalitu spermií u mužov, čo sa môže prejaviť na správaní ich detí. Výskum zatiaľ prebehol len na myšiach.
Potomkovia môžu trpieť úzkosťou
Zmeny v správaní potvrdili zatiaľ u myší; Foto: Egoreichenkov Evgenii/Shutterstock.com
Podľa predošlých výskumov môže ochorenie covid-19 ovplyvňovať spermie mužov až po dobu 110 dní. V snahe zistiť, či dochádza aj k RNA zmenám, vedci infikovali pokusné myši upravenou verziou vírusu SARS-CoV-2, a sledovali ich zotavovanie, najmä pri strede ťažkom a ťažkom priebehu infekcie.
Mesiac po prekonaní infekcie sa myši párili. U ich potomkov vedci kontrolovali stav pamäte, pohyblivosti a mieru úzkosti a depresie.
„Zistili sme, že mláďatá infikovaných samčekov sa správali úzkostlivejšie ako mláďatá zdravých myší,“ uviedla autorka štúdie Elizabeth Kleemanová.
U mláďat-samičiek navyše zistili zmeny ovplyvňujúce aktivitu génov v hipokampe, ktorý je v mozgu zodpovedný za spracovávanie emócií a pamäť. „Takéto zmeny hipokampu a iných oblastí mozgu môžu prispieť k zvýšenej miere úzkosti u mláďat, a to prostredníctvom epigenetickej dedičnosti a zmien vo vývoji mozgu,“ vysvetlila ďalšia autorka štúdie Carolina Gubertová.
Zmeny u nakazených aj ich detí
Vedecký tím označil za príčinu zmien v správaní mláďat genetickú zmenu v RNA molekulách spermií otcov. U ďalšej generácie myší takéto zmeny nepozorovali.
Neurológ Anthony Hannan, ktorý sa tiež podieľal na výskume, zdôrazňuje, že hoci je stále potrebné potvrdiť výsledky u ľudí, už teraz je možné, že nákaza ochorením covid-19 môže mať dlhodobý vplyv na budúce generácie.
„Naše zistenie zdôrazňuje, že účinky vírusu sa môžu prejaviť nielen u tých, ktorí ním boli priamo nakazení, ale aj u ich detí,“ dodal Hannan.
ESET odhalil spyvér zameraný na Android používateľov
Výskumníci zo spoločnosti ESET odhalili rozsiahlu špionážnu kampaň zameranú na používateľov Androidu v Spojených arabských emirátoch.
Analógoví astronauti začali simulovaný pobyt na Mesiaci a Marse
Na 17 miestach sveta sa v pondelok začal medzinárodný výskum, v ktorom asi 70 „analógových astronautov“ bude dva týždne žiť v podmienkach simulujúcich pobyt na Mesiaci a Marse.
Revolúcia v liečbe zlomenín? Nový objav z Číny to dokáže v priebehu 3 minút
Na liečbu zlomenín kostí by mohol stačiť jeden vpich injekcie. Vďaka špeciálnemu lepidlu z Číny by sa zlomeniny dali liečiť do troch minút.
Éra detí bez rodičiek? Vedci vytvorili vajíčka z buniek kože
Vedci vymysleli spôsob, ako vytvoriť vajíčka bez matiek. Znamená to pokrok pri snahe otehotnieť?