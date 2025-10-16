  • Články
Covid môže ovplyvniť správanie detí, vedci varujú pred týmito následkami

Pokusy na myšiach nasvedčujú, že ochorenie covid-19 ovplyvňuje kvalitu spermií. Následky sa môžu preniesť aj na potomkov.

Následky ochorenia covid-19 sa prejavujú nielen u nakazených, ale pravdepodobne aj u ich potomkov. Informuje o tom nový výskum z dielne Floreyovho inštitútu neurológie a duševného zdravia v Austrálii.

Ako uvádza štúdia zverejnená v časopise Nature Communications, vírusové ochorenie ovplyvňuje kvalitu spermií u mužov, čo sa môže prejaviť na správaní ich detí. Výskum zatiaľ prebehol len na myšiach.

Potomkovia môžu trpieť úzkosťou

Zmeny v správaní potvrdili zatiaľ u myší; Foto: Egoreichenkov Evgenii/Shutterstock.com

Podľa predošlých výskumov môže ochorenie covid-19 ovplyvňovať spermie mužov až po dobu 110 dní. V snahe zistiť, či dochádza aj k RNA zmenám, vedci infikovali pokusné myši upravenou verziou vírusu SARS-CoV-2, a sledovali ich zotavovanie, najmä pri strede ťažkom a ťažkom priebehu infekcie.

Mesiac po prekonaní infekcie sa myši párili. U ich potomkov vedci kontrolovali stav pamäte, pohyblivosti a mieru úzkosti a depresie.

„Zistili sme, že mláďatá infikovaných samčekov sa správali úzkostlivejšie ako mláďatá zdravých myší,“ uviedla autorka štúdie Elizabeth Kleemanová.

U mláďat-samičiek navyše zistili zmeny ovplyvňujúce aktivitu génov v hipokampe, ktorý je v mozgu zodpovedný za spracovávanie emócií a pamäť. „Takéto zmeny hipokampu a iných oblastí mozgu môžu prispieť k zvýšenej miere úzkosti u mláďat, a to prostredníctvom epigenetickej dedičnosti a zmien vo vývoji mozgu,“ vysvetlila ďalšia autorka štúdie Carolina Gubertová.

Zmeny u nakazených aj ich detí

Vedecký tím označil za príčinu zmien v správaní mláďat genetickú zmenu v RNA molekulách spermií otcov. U ďalšej generácie myší takéto zmeny nepozorovali.

Neurológ Anthony Hannan, ktorý sa tiež podieľal na výskume, zdôrazňuje, že hoci je stále potrebné potvrdiť výsledky u ľudí, už teraz je možné, že nákaza ochorením covid-19 môže mať dlhodobý vplyv na budúce generácie.

„Naše zistenie zdôrazňuje, že účinky vírusu sa môžu prejaviť nielen u tých, ktorí ním boli priamo nakazení, ale aj u ich detí,“ dodal Hannan.

Zdroj: Info.sk, DP, nature.com
