  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 16.10.2025Meniny má Vladimíra
14°Bratislava

Saková: Až 90 percent slovenskej ekonomiky je orientovanej na export

  • DNES - 13:54
  • Bratislava
Saková: Až 90 percent slovenskej ekonomiky je orientovanej na export

Až 90 percent slovenskej ekonomiky je orientovanej na export, preto každé geopolitické zaváhanie či obchodná vojna na úrovni EÚ sťažujú výkonnosť slovenského hospodárstva.

Pre SR je dôležité, aby mala čo v budúcnosti produkovať a vyvážať do zahraničia. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v rámci podujatia EU Export Day, ktoré je zamerané na posilnenie exportnej pripravenosti a zvýšenie konkurencieschopnosti firiem mimo EÚ.

Európska únia sa snaží hľadať riešenia pre to, aby pokiaľ sú nejaké tarify alebo je sťažený prístup na existujúce trhy, ktoré sme dlhodobo prostredníctvom našich podnikateľov vedeli zaplniť našimi produktami, tak na základe novo uvalených taríf, hlavne na trhy Spojených štátov sme pristúpili k tomu, že sa hľadajú nové trhy, kde by sme vedeli umiestňovať slovenské produkty,“ povedala Saková.

Ďalej komentovala vysoké ceny energií v EÚ, ktoré výrazne ovplyvňujú aj sumy finálnych výrobkov. Ak si chce Európa podľa nej zachrániť a zachovať svoju konkurencieschopnosť, tak musí mať aj porovnateľné ceny energií napríklad s Čínou alebo Spojenými štátmi, kde sú nižšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) doplnil, že SR realizuje v EÚ 78 % exportu a v rámci dovozu je to 64 %. Krajina má podľa neho záujem orientovať sa na iné regióny sveta, najmä na indopacifický priestor či štáty globálneho juhu, ako je napríklad Brazília, Čína, India alebo Indonézia.

Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič zdôraznil, že EÚ sa pripravuje na to, ako lepšie zvládať nedostatok v oblasti zásobovania kritickými surovinami či ako sa vysporiadať s mnohými technológiami, ktoré sú potrebné pre fungovanie modernej ekonomiky. V prípade oceliarskeho priemyslu prišla EÚ napríklad s opatrením na zníženie dovozných kvót na oceľ.

Navrhli sme 50-percentné clá na všetky dovozy do Európskej únie, ktoré budú nad túto kvótu, tá bola stanovená na úroveň 18,3 milióna ton ocele. Stanovili sme plán, ktorý umožní zastabilizovať oceliarsku produkciu v Európe, priviesť v horizonte pár rokov k zisku a zároveň garantovať, že pokiaľ ide o ekonomickú bezpečnosť, strojárenský priemysel, priemysel v oblasti obrany, tak Európania sa budú môcť spoľahnúť na svoje oceliarske fabriky, ktoré im budú dodávať túto kritickú zložku pre ich výrobky,“ uzavrel eurokomisár.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Premiér nepodporí 19. balík proti Rusku, ak neuvidí rozumné návrhy od EÚ rady

Premiér nepodporí 19. balík proti Rusku, ak neuvidí rozumné návrhy od EÚ rady

DNES - 12:46Ekonomické

Premiér Robert Fico nepodporí 19. balík sankcií proti Rusku, pokiaľ neuvidí rozumné návrhy od Európskej rady.

Wizz Air obnoví lety medzi Bratislavou a Košicami

Wizz Air obnoví lety medzi Bratislavou a Košicami

DNES - 11:10Ekonomické

Prvý let Wizz Airu z Bratislavy do Košíc poletí 21. novembra.

India podľa Trumpa sľúbila zastavenie nákupu ruskej ropy

India podľa Trumpa sľúbila zastavenie nákupu ruskej ropy

DNES - 8:04Ekonomické

Ceny ropy vzrástli vo štvrtok približne o 1 %, keď trhy zareagovali na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že indický premiér Naréndra Módi mu prisľúbil zastavenie nákupu ruskej ropy.

KDH: Novela zákona o hazardných hrách je nebezpečný posun v uvažovaní štátu

KDH: Novela zákona o hazardných hrách je nebezpečný posun v uvažovaní štátu

VČERA - 18:30Ekonomické

Novela zákona o hazardných hrách, ktorú v stredu schválila vláda, predstavuje nebezpečný posun v uvažovaní štátu.

Vosveteit.sk
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmiTvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odporEurópsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účetCez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?Ako si pridať widget s najnovšími správami z webov na plochu obrazovky telefónu?
Do Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkouDo Gmailu príde funkcia, ktorú nevymeníš za nič. Vďaka Gemini sa plánovanie schôdzok stane hračkou
Čo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsťČo ťa čaká na Netflixe v najbližšie dni? Tieto filmové a seriálové bomby si rozhodne nemôžeš nechať ujsť
Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rokMicrosoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvoduAKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP