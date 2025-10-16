  • Články
  • DNES - 13:51
  • Bratislava
Blanár: Jedným z pilierov slovensko-amerického partnerstva je obranná spolupráca

Kľúčovými piliermi slovensko-amerického partnerstva sú obranná spolupráca aj v prepojení na spoločné členstvo v Severoatlantickej aliancii a ekonomické vzťahy s rastúcim dôrazom na energetiku.

V súvislosti s menovaním nového veľvyslanca SR v Spojených štátoch amerických Andreja Drobu to zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).

Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že Spojené štáty sú pre Slovensko strategickým zahraničnopolitickým a bezpečnostným spojencom a významným ekonomickým a obchodným partnerom. „Naďalej budeme pracovať na upevňovaní nášho partnerstva spolu s prehĺbením obchodno-ekonomických aktivít prostredníctvom silnej podpory vzájomného obchodu a nových investícií,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.

Blanár ocenil i konkrétne projekty s cieľom posilnenia energetickej bezpečnosti SR vrátane v septembri vládou schváleného návrhu na uzavretie dohody medzi vládou USA a vládou SR o uľahčení spolupráce na projekte jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a na civilnom jadrovom programe SR.

Nový veľvyslanec v USA zvýraznil i kooperáciu pri modernizácii a tiež vzdelávaní a výcviku Ozbrojených síl (OS) SR, vyzdvihol i ekonomické spojenectvo. „Obchodný obrat dosiahol minulý rok takmer šesť miliárd eur s výrazným podielom slovenského exportu. Spojené štáty tak predstavujú pre SR deviaty najväčší exportný trh, pričom nášmu vývozu dominujú najmä osobné automobily,“ upozornil, pričom potvrdil snahu o kontinuálnu podporu slovenských firiem na americkom trhu.

Deklaroval tiež, že významnou súčasťou pôsobenia veľvyslanectva bude pokračovanie úzkej spolupráce s početnou krajanskou komunitou v Spojených štátoch amerických – ako tradičnou, tak s mladšou generáciou, ktorá aktívne pôsobí napríklad v združení Slovak PRO. Budúcoročné oslavy 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti v USA využije Zastupiteľský úrad SR vo Washingtone na prezentáciu úspešného slovensko-amerického priateľstva a spojenectva, a to aj prostredníctvom predstavenia významných slovenských osobností zapísaných v amerických dejinách.

Zdroj: Info.sk, TASR
