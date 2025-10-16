Netanjahu: Sme odhodlaní zabezpečiť návrat všetkých rukojemníkov z Pásma Gazy
- DNES - 13:35
- Jeruzalem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že Izrael je „odhodlaný“ zabezpečiť prinavrátenie tiel všetkých zosnulých rukojemníkov, ktoré hnutie Hamas stále zadržiava v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Sme odhodlaní zabezpečiť návrat všetkých rukojemníkov,“ povedal Netanjahu počas ceremónie na vojenskom cintoríne Har Herzl v Jeruzaleme pri príležitosti nedávneho výročia útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.
„Boj sa ešte neskončil, no jedna vec je jasná, kto na nás siahne, zaplatí za to veľmi vysokú cenu. Sme odhodlaní zvíťaziť a víťazstvo bude formovať naše okolie ešte dlhé roky,“ doplnil premiér. V stredu Hamas odovzdal Izraelu pozostatky ďalších dvoch rukojemníkov na základe dohody o prímerí.
Od začiatku najnovšieho prímeria Hamas prepustil 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a zároveň vrátil pozostatky 9 ďalších z celkového počtu 28. Hnutie zároveň vyhlásilo, že už vrátilo všetky telá, ku ktorým malo prístup, a že bude potrebovať špeciálne vybavenie na vyzdvihnutie zvyšných pozostatkov.
