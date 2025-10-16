Bulharsko si predvolalo slovenského veľvyslanca po návšteve prezidenta
Bulharské ministerstvo označilo vyjadrenia Petra Pellegriniho za neprijateľné.
Bulharské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo slovenského veľvyslanca v Sofii v súvislosti s vyjadreniami prezidenta SR Petra Pellegriniho o integračnom procese Severného Macedónska s EÚ, ktoré označilo za neprijateľné. Oznámil to vo štvrtok bulharský rezort diplomacie, informuje TASR s odvolaním sa na tlačovú agentúru BTA.
Generálny riaditeľ pre európske záležitosti bulharského ministerstva Jordan Parvanov vyjadril na stretnutí s veľvyslancom SR Vasilom Grivnom „hlboké prekvapenie“ Bulharska nad postojmi prezidenta Pellegriniho. Podľa neho „v podstate spochybňujú platnosť európskeho konsenzu z júla 2022, prijatého všetkými členskými štátmi EÚ vrátane Slovenska“. Zmienil sa o kompromisnej dohode členských krajín EÚ, ktorá umožnila začať prístupové rozhovory so Skopje za určitých podmienok zahŕňajúcich zmeny v ústave a zaradenie bulharskej menšiny do nej, priblížila BTA.
„Sme hlboko sklamaní, že partnerská krajina sa rozhodla povzbudiť kontraproduktívnu rétoriku vlády Severomacedónskej republiky, ktorá neustále hľadá vinníka pre nedostatočný pokrok vo svojom procese európskej integrácie. Takýto postoj neslúži ani strategickej vízii EÚ pre tento región, ani záujmom občanov tejto kandidátskej krajiny,“ povedal Parvanov. Bulharské ministerstvo zahraničných vecí podľa vyhlásenia pripomenulo partnerom v Bratislave, že pokrok smerom k EÚ závisí výlučne od zásluh každej krajiny pri plnení stanovených kritérií a dodržiavaní záväzkov, napísala BTA.
Pellegrini v utorok (14. 10.) na návšteve Severného Macedónska uviedol, že EÚ hazarduje s dôverou ľudí v tejto krajine, ak podmieňuje jej prijatie novými požiadavkami. Po rokovaní so severomacedónskou prezidentkou Gordanou Siljanovskou-Davkovou v Skopje povedal, že integrácia do EÚ nesmie byť zneužívaná na vybavovanie si „medzinárodných účtov alebo politických sporov“, ale založená iba na plnení ustanovených kritérií.
„Európska únia sa zahráva s dôverou ľudí tohto regiónu a pokiaľ nepreukáže svoju životaschopnosť, že rozširovací proces je stále nažive a že je živý, tak urobí obrovskú chybu,“ vyhlásil prezident SR. Krajiny ako Severné Macedónsko majú podľa neho potenciál v nasledujúcich rokoch „intenzívne negociovať jednu kapitolu za druhou“ a prijať príslušné reformy.
Argumentoval, že bezpečnosť Únie spočíva aj v jej rozširovaní. Zdôraznil, že Slovensko stojí pevne na strane Severného Macedónska a v integračnom procese ho plánuje podporiť „všetkými možnými spôsobmi“.
