Polícia hľadá nezvestného Petra, vydali naňho zatykač
Polícia vyzýva verejnosť na súčinnosť pri pátraní po nezvestnom mužovi.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po 39-ročnom Petrovi Nemčákovi zo Žiliny.
Na menovaného vydal Okresný súd Žilina príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Foto: KR PZ ZA
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
