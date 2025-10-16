  • Články
Štvrtok, 16.10.2025
Polícia hľadá nezvestného Petra, vydali naňho zatykač

  • DNES - 12:49
  • Žilina
Polícia vyzýva verejnosť na súčinnosť pri pátraní po nezvestnom mužovi.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po 39-ročnom Petrovi Nemčákovi zo Žiliny.

Na menovaného vydal Okresný súd Žilina príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Foto: KR PZ ZA

Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.

Zdroj: Info.sk, TASR
