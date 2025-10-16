  • Články
Medveď pri známej turistickej atrakcii: Obec vyzýva na opatrnosť

  • DNES - 12:34
  • Klin
V blízkosti areálu navštevovanej lokality pozorovali medveďa.

Obec Klin pri Námestove varuje miestnych a návštevníkov pred výskytom medveďa vo vyhľadávanej turistickej lokalite. Informovala o tom na svojej facebookovej stránke.

Pohyb medveďa mali zaznamenať v blízkosti sochy Krista. "Upozorňujeme občanov, že na základe oznámenia návštevníkov Sochy Krista, že bol zaznamenaný v blízkosti areálu výskyt medveďa. Prosíme o zvýšenú opatrnosť," uviedla obec.

Čo robiť, ak stretnete medveďa

Zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR na svojom webe informuje, že v prípade priameho stretu s medveďom je najlepšie pomaly sa vzdialiť. „Pri nečakanom strete s medveďom (na bližšie ako 100 m) sa odporúča zväčšiť vzdialenosť od medveďa, nie však utekaním, ktoré by mohlo vyprovokovať prenasledovanie. K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný,“ informuje zásahový tím.

Podľa odborníkov medveď útočí len zriedka, v 91 percentách prípadov môže urobiť výpad smerom k človeku, no vzápätí sa stiahne. V prípade útoku je najúčinnejšia pasívna obrana: „ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu („hrať mŕtveho“) až pokiaľ medveď neodíde,“ informoval zásahový tím.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/obec.klin, sopsr.sk
