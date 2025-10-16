  • Články
Kotlár reagoval na trestné stíhanie: Stojím si za svojimi vyjadreniami

  • DNES - 12:08
  • Bratislava
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár si stojí za všetkými svojimi vyjadreniami.

Uviedol to v reakcii na začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s jeho tvrdeniami. Potvrdil, že vyšetrovanie prebieha.

Stojím si za všetkými vyjadreniami, ktoré som doteraz povedal, aj za tými, ktoré oni označili ako šírenie poplašnej správy,“ vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii. Ozrejmil, že trestné oznámenie bolo podané po tom, ako predniesol závery vyplývajúce zo súdnoznaleckého posudku o vakcínach proti COVID-19, pre ktoré sa obrátil aj na generálnu prokuratúru. Informoval, že v tejto veci už vypovedal.

Opätovne hovoril o potenciálnej škodlivosti génovej terapie. Argumentoval, že nejde o jeho výmysel, ale má to podložené posudkom. Splnomocnenec opätovne apeloval na vládu, aby sa čo najskôr zaoberala témou bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín. Myslí si, že kabinet by mal dospieť v tejto veci k jasnému záveru a predniesť ho verejnosti. „Aby sa vedela rozhodovať v prípade ďalšieho očkovania,“ doplnil.

Vyjadril sa aj k analýze vakcín proti COVID-19 vykonanej Slovenskou akadémiou vied (SAV), ktorá konštatuje, že množstvo zvyškovej DNA vo vakcínach zodpovedá normám. Tvrdí, že obsahuje zásadné pochybenia. „Budem posielať na generálnu prokuratúru, aby sa tomu venovala,“ vyhlásil. Na tlačovej konferencii zároveň požiadal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby informoval o zdravotníckych dátach, ktoré sa v roku 2023 podľa neho podarilo zachrániť pred výmazom. Volá po tom, aby sa s nimi začalo pracovať.

Kotlár tiež žiada o zvýšenie právomocí. Chce, aby sa mu umožnilo nahliadnuť do jednotlivých zdravotníckych spisov a dokumentácií. „Z týchto záverov potom bude vyplývať aj celková správa,“ povedal. Avizoval, že správu k analýze zverejní do 31. januára 2026. Deklaroval, že vo funkcii splnomocnenca pracuje čestne a svedomite. Poďakoval premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) za podporu. Avizoval, že pripravuje reláciu, kde chce závery svojej správy odprezentovať. Verí, že sa uskutoční vo verejnoprávnej televízii. „Verím, že k tomuto pristúpime absolútne zodpovedne, potom verím, že sa uskutoční aj diskusia s oponentmi,“ dodal.

Trestné oznámenie podala SaS

Krajská prokuratúra v Bratislave v stredu (15. 10.) potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami Kotlára. Konanie vedie vo veci, obvinenie nezniesla voči žiadnej osobe.

O začatí stíhania ešte predtým informovala opozičná SaS. Hovorila, že sa vedie pre spochybňovanie bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. Pripomenula, že na splnomocnenca ešte v marci podala trestné oznámenie.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) Kotlárovi vyjadril podporu. Vyhlásil, že za ním stojí. Deklaroval, že ani začatie trestného stíhania nezmení postoj voči jeho osobe. Kotlára označil za čestného a slušného človeka.

Opozícia vyvracia výroky Kotlára

Opozícia vyvracia výroky splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Opätovne ho kritizuje. Volá po jeho konci na poste splnomocnenca. Vyplýva to z vyjadrení opozičných predstaviteľov vo štvrtok pre novinárov v Národnej rade (NR) SR.

„Do volieb bude koalícia závislá od Petra Kotlára. Dovtedy budú aj inteligentní ľudia v koalícii, verte, aj takí sú, musieť robiť morálne kompromisy, držať jazyk za zubami, tíško šúchať nohami a súhlasiť, prípadne aj nesúhlasiť, ale len vo vnútri, s tým, čo rozpráva tento estrádny šarlatán. Dosť bolo. Tento človek nemá prečo robiť funkciu splnomocnenca vlády pre prešetrovanie manažmentu pandémie,“ vyhlásil poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS).

Jana Bittó Cigániková (SaS) kritizovala, že Kotlár sa na poste nevenuje tomu, čomu sa z titulu funkcie má. Považuje totiž za správne vyhodnocovať dôsledky opatrení prijatých na Slovensku počas pandémie ochorenia COVID-19. Namieta, že to však Kotlár nerobí a namiesto toho rozpráva „kraviny“. Myslí si, že tým ohrozuje ľudské životy. Opätovne vyvrátila viaceré jeho výroky. Upozornila napríklad na to, že svetové zdravotnícke autority vyvrátili lož o tom, že by mRNA vakcíny menili ľudskú DNA.

Poslanec NR SR a exšéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko - Za ľudí) tiež odmietol Kotlárove vyjadrenia. Myslí si, že Kotlár by sa ako ortopéd nemal porovnávať s renomovanými vedcami. Verí, že verejnoprávna televízia nebude súhlasiť s návrhom splnomocnenca, aby v nej mohol vysielať svoju reláciu. Ocenil by, ak by sa Kotlárove výroky čo najmenej šírili v mediálnom priestore.

Zdroj: Info.sk, TASR
