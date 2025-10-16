  • Články
KDH organizuje na protest, varuje pred diskrimináciou v školách

Opozičné KDH varuje pred diskrimináciou cirkevných a súkromných škôl, ktorú môžu priniesť návrhy zákonov z dielne ministerstva školstva.

Podľa kresťanských demokratov chce mať štát dohľad aj nad súkromnými a cirkevnými školami. Kritizujú návrh, podľa ktorého by sa mal o 20 percent znížiť normatívny príspevok súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. Pozývajú na protest pred budovou parlamentu, ktorý bude vo štvrtok popoludní.

Žiadne dieťa nemôže dostať na svoje vzdelávanie, na svoj vzdelávací proces menej peňazí. Žiaľ, dnes vidíme to, že minister Tomáš Drucker a vláda Roberta Fica chce dať na vzdelávanie detí, ktoré navštevujú súkromné a cirkevné školy o jednu pätinu, čiže o 20 percent, menej peňazí. Nie je to ani spravodlivé, ani dobré, ani prospešné pre tieto deti a je to značne diskriminačná vec,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii šéf KDH Milan Majerský. Myslí si, že nové pravidlá prinesú také finančne poddimenzovanie detí na súkromných a cirkevných školách, aké tu nebolo za 35 rokov. Dodal, že podľa hodnotení dosahujú práve tieto deti najlepšie výsledky.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Horecký (KDH) upozornil, že nové zmeny by priniesli lavínu byrokracie a zmien, ktoré zväzujú ruky manažmentom na školách. „Je neuveriteľné, aby minister chodil a vysvetľoval, ako obísť jeho vlastný návrh zákona, keď radí riaditeľom, manažérom z cirkevných škôl, ako obísť povinnosť začlenenia do obvodu, ako sa vyhnúť tomu, čo sám minister deklaruje, že je veľmi dôležité,“ dodal Horecký.

O školskej legislatíve má parlament rokovať na aktuálnej schôdzi a definitívne ju schváliť. Z návrhu zákona o školskej správe vyplýva, že sa má zmeniť spôsob určovania školských obvodov. Vzniknúť má nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania, ktorý má prednostne prijímať žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť finančný normatívny príspevok o 20 percent. Počas rokovania v parlamentných výboroch prišli k týmto zákonom pozmeňujúce návrhy, ktoré by mali zjednodušiť a sprehľadniť pravidlá zaraďovania cirkevných a súkromných škôl do verejných školských obvodov, „aj s ohľadom na to, aby sa rozšírili možnosti týchto škôl prijímať deti alebo žiakov, ktorí prijímajú ich zameranie a charakter“.

Ministerstvo školstva už skôr reagovalo na kritiku KDH. Tvrdí, že opozičné hnutie zavádza a politikárči. V návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení nie je podľa rezortu nič, čo by ohrozovalo prístup veriacich k cirkevným školám alebo by ich znevýhodňovalo oproti iným, ak napĺňajú verejný záujem.

Zdroj: Info.sk, TASR
